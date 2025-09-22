Evan Fournier guide l’Olympiakos vers le titre en Crète

Après avoir sorti Milan en demi-finales grâce à un énorme deuxième acte d’Evan Fournier (14 de ses 15 points après la pause), l’Olympiakos Le Pirée s’est offert l’Étoile Rouge de Belgrade au terme d’une finale serrée. Fournier, meilleur scoreur de la rencontre côté grec avec 17 unités (à 6/11 aux tirs et 6 passes décisives en 27 minutes), a confirmé sa bonne forme en cette fin de présaison. À ses côtés, Sasha Vezenkov a apporté 16 points.

En face, Jasiel Rivero (16 points), Jordan Nwora (15) et Tyson Carter (14) ont longtemps maintenu l’Étoile Rouge dans le coup, mais Carter a manqué le tir à 3-points de l’égalisation dans les dernières secondes.

Bartzokas réclame un renfort à l’arrière

Malgré cette victoire en tournoi de préparation, Giorgos Bartzokas a insisté sur les manques de son équipe. « Nous devons recruter un arrière immédiatement et nous travaillons dans cette direction », a confié le coach grec. Une déclaration qui intervient alors que des rumeurs évoquent un intérêt pour Nick Calathes, encore sous contrat avec Monaco.

Pour l’heure, la ligne arrière est composée d’Evan Fournier, Thomas Walkup, Saben Lee, Tyler Dorsey et Giannoulis Larentzakis, avec Keenan Evans toujours indisponible. Le calendrier s’annonce chargé : la Supercoupe de Grèce dès vendredi contre Karditsa, puis double confrontation d’EuroLeague face à Baskonia et au Real Madrid la semaine prochaine.