Pas dans les plans de Monaco, Nick Calathes a peut-être trouvé une belle porte de sortie

L’avenir de Nick Calathes (1,96 m, 36 ans) à Monaco s’écrit en pointillés. Le vétéran grec dispose encore d’une année de contrat avec la Roca Team mais le club de la Principauté aimerait le libérer. Seulement, le Floridien ne partira qu’à condition de disposer d’une offre équivalente sur le plan salarial.

Selon Gazzetta.gr, repris par plusieurs médias grecs, l’Olympiakos se penche sur le meneur international grec pour pallier l’absence de Keenan Evans, blessé à la cheville et indisponible entre 15 et 20 jours. L’ancien joueur du Zalgiris Kaunas manquera notamment la première journée d’EuroLeague face à Baskonia, le 30 septembre.

Encore sous contrat avec Monaco

Arrivé à l’AS Monaco en juin 2024, Nick Calathes avait participé au Final Four 2025, éliminant l’Olympiakos en demi-finale avant de s’incliner en finale. Mais il ne figure plus dans les plans de Vassilis Spanoulis. Toujours lié à la Roca Team jusqu’en 2026, il ne pourra cependant rejoindre un nouveau club qu’en cas de rupture de contrat ou d’accord financier. Le montant d’une éventuelle indemnité jouera donc un rôle clé dans les discussions.

L’estime de Bartzokas

Geórgios Bartzokas, coach de l’Olympiakos, connaît bien le meneur et en pense le plus grand bien. Le technicien grec avait déjà tenté de le recruter par le passé et l’estime réciproque entre les deux hommes pourrait peser dans la balance.

Pour rappel, Calathes sort d’une saison discrète sur le plan statistique (3,7 points, 2,2 rebonds et 3,8 passes décisives par match en EuroLeague). Mais avec ses 5,8 passes décisives de moyenne en carrière et son statut de meilleur passeur de l’histoire de la compétition, l’ancien joueur du Panathinaïkos – le club rival de l’Olympiakos – reste un joueur capable d’apporter expérience et organisation.

Un possible double renfort

Toujours selon la presse grecque, l’Olympiakos pourrait même recruter deux arrières, même en cas de signature de Calathes. Une preuve que le club du Pirée veut sécuriser son secteur extérieur dès le début de saison. La piste menant à Monte Morris (1,88 m, 30 ans) est évoquée par Matteo Andreani.