Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Pas dans les plans de Monaco, Nick Calathes a peut-être trouvé une belle porte de sortie

EuroLeague - Alors que l’AS Monaco aimerait libérer Nick Calathes de sa dernière année de contrat, le meneur grec pourrait rebondir à l’Olympiakos, son arrivée étant étudiée après la blessure de Keenan Evans.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pas dans les plans de Monaco, Nick Calathes a peut-être trouvé une belle porte de sortie

Nick Calathes lors de son dernier match officiel avec Monaco, l’épilogue de la finale 2025

Crédit photo : Lilian Bordron

L’avenir de Nick Calathes (1,96 m, 36 ans) à Monaco s’écrit en pointillés. Le vétéran grec dispose encore d’une année de contrat avec la Roca Team mais le club de la Principauté aimerait le libérer. Seulement, le Floridien ne partira qu’à condition de disposer d’une offre équivalente sur le plan salarial.

Selon Gazzetta.gr, repris par plusieurs médias grecs, l’Olympiakos se penche sur le meneur international grec pour pallier l’absence de Keenan Evans, blessé à la cheville et indisponible entre 15 et 20 jours. L’ancien joueur du Zalgiris Kaunas manquera notamment la première journée d’EuroLeague face à Baskonia, le 30 septembre.

Encore sous contrat avec Monaco

Arrivé à l’AS Monaco en juin 2024, Nick Calathes avait participé au Final Four 2025, éliminant l’Olympiakos en demi-finale avant de s’incliner en finale. Mais il ne figure plus dans les plans de Vassilis Spanoulis. Toujours lié à la Roca Team jusqu’en 2026, il ne pourra cependant rejoindre un nouveau club qu’en cas de rupture de contrat ou d’accord financier. Le montant d’une éventuelle indemnité jouera donc un rôle clé dans les discussions.

L’estime de Bartzokas

Geórgios Bartzokas, coach de l’Olympiakos, connaît bien le meneur et en pense le plus grand bien. Le technicien grec avait déjà tenté de le recruter par le passé et l’estime réciproque entre les deux hommes pourrait peser dans la balance.

Pour rappel, Calathes sort d’une saison discrète sur le plan statistique (3,7 points, 2,2 rebonds et 3,8 passes décisives par match en EuroLeague). Mais avec ses 5,8 passes décisives de moyenne en carrière et son statut de meilleur passeur de l’histoire de la compétition, l’ancien joueur du Panathinaïkos – le club rival de l’Olympiakos – reste un joueur capable d’apporter expérience et organisation.

Un possible double renfort

Toujours selon la presse grecque, l’Olympiakos pourrait même recruter deux arrières, même en cas de signature de Calathes. Une preuve que le club du Pirée veut sécuriser son secteur extérieur dès le début de saison. La piste menant à Monte Morris (1,88 m, 30 ans) est évoquée par Matteo Andreani.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
v92000- Modifié
Il va etre le 19eme guards de la rotation de OLY, c'est une porte de sortie pour lui OK, mais une belle je suis pas sur. Il va jamais jouer, quotta pour la GBL c'est tout.
Répondre
(0) J'aime
gomma
Il commence à faire son âge malheureusement.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Adrien Moerman cet été lors du camp de son agence, Fusion Sports, à Toulouges
France
00h00Adrien Moerman s’entraîne à Toulouges et reste patient pour la suite de sa carrière : « Je voudrais encore retourner à l’étranger »
L'AS Monaco à Bormio, en 2016
Betclic ELITE
00h00Pas de Bormio pour Monaco, un mal pour un bien ? « On peut dormir dans son propre lit »
Dominique Malonga et Seattle se sont fait sortir par les Aces en playoffs WNBA
WNBA
00h00Malonga et Williams éliminées avec le Storm, par Las Vegas
Nick Calathes lors de son dernier match officiel avec Monaco, l'épilogue de la finale 2025
Betclic ELITE
00h00Pas dans les plans de Monaco, Nick Calathes a peut-être trouvé une belle porte de sortie
La saison 2025-2026 a mal débuté pour Clément Cavallo et sa nouvelle équipe de Caen
ELITE 2
00h00Caen rate son entrée face à Vichy : « Une première sortie ratée » selon Stéphane Eberlin
Xavier Johnson s'est blessé à la main lors du matchn d'Orléans à Blois
ELITE 2
00h00Orléans démarre la saison sans son nouveau leader
Mouhammadou Jaiteh s'est gravement blessé contre le CSKA Moscou
EuroLeague
00h00Coup dur : Mouhammadou Jaiteh gravement blessé avec Dubaï, sa saison compromise
Kenny Grant entame sa première saison sur le banc de l'ESSM Le Portel
Betclic ELITE
00h00Le Portel lourdement battu à Nanterre : Kenny Grant sonne l’alarme
ELITE 2
00h00ITW Maxence Lemoine : « Je ne sais pas si je reviendrai à la SIG la saison prochaine »
Vichy s'est imposé à Caen pour le premier match de la saison régulière 2025-2026 d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Vichy lance la saison d’ÉLITE 2 en gagnant à Caen, mais Elian Benitez sort sur blessure
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0