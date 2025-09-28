Recherche
Betclic Élite

Sans Mike James ni Kevarrius Hayes, une AS Monaco diesel s’impose sur le parquet du Portel

Dans la lignée de leur sacre de la semaine passée en SuperCoupe, les Monégasques ont entamé leur saison par le bon bout sur le parquet du Portel (84-63), après avoir longtemps été accrochés par les hommes de Kenny Grant.
Résumé
Une semaine après leur weekend intense à Roland Garros où ils ont soulevé la SuperCoupe LNB, les Monégasques reprenaient le quotidien du championnat au Portel, face à des Stellistes ouvrant une nouvelle page de leur histoire avec Kenny Grant, le successeur du coach mythique Eric Girard. Comme souvent, la Roca Team a peiné en début de rencontre avant de s’envoler et finalement s’imposer 84-63 au Chaudron.

Rédaction

Les Monégasques ont rapidement pris les devants dans la rencontre, mais ils ont en revanche peiné à prendre plus de cinq points d’avance sur des Portelois accrocheurs dans leur antre. Terry Tarpey a immédiatement montré ses qualités défensives (2 contres dans les six premières minutes) en attendant le réveil monégasque, mais la latence des joueurs de Vassilis Spanoulis a permis aux locaux de monter en régime et finir le premier quart en tête grâce au 3-points de Trey Wertz : 17-14.

Alpha Diallo sonne le réveil monégasque

Les Monégasques en mode diesel ont accéléré après douze minutes par l’intermédiaire d’Alpha Diallo, jusque-là un peu gauche. Le capitaine a enchaîné ses sept premiers points et 3 rebonds en l’espace d’une minute trente pour revenir au score. Dans sa lignée, c’est finalement Nikola Mirotic qui donne enfin plus de cinq points d’avance aux Monégasques, en allant provoquer des lancers et par la même occasion pousser Kenny Grant à revoir son choix d’hommes, à l’image d’un Neal Quinn déjà auteur de 3 fautes à la mi-temps. Monaco respire à la mi-temps mais la tenaille stelliste tient bon, avec un Mike Smith intéressant (7 points à la mi-temps) : 38-29.

Au retour des vestiaires, la Roca Team est une nouvelle fois montée en rythme, avec deux 3-points consécutifs pour commencer. Monaco déroule, et les Portelois commencent à peiner à suivre la cadence (58-42, 26’). Mais voyant son équipe laisser poindre de la suffisance, Vassilis Spanoulis a remis un coup de collier en associant Élie Okobo à Mirotic à douze minutes de la fin. Le choix s’est montré payant, chacun inscrivant les deux derniers paniers monégasques du troisième quart avant que l’Espagnol ne donne vingt points d’avance en ouverture du quatrième (65-45, 31’). La suite n’est plus qu’une formalité pour les Monégasques, qui s’offrent le luxe de faire tourner en offrant ses premières minutes à Zakaria Mechergui tout en se passant de Kevarrius Hayes, en plus de Mike James non inscrit sur la feuille de match.

Les Monégasques entament la saison 2025-2026 comme ils ont passé l’essentiel de la précédente : avec une montée en puissance sur le long de la rencontre pour finalement s’imposer assez largement 84-63. L’écart reste toutefois trompeur face à l’adversité et aux problèmes posés par les Portelois, guerriers à domicile avant de s’incliner face à plus fort.

