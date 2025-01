Frank Ntilikina blessé à la jambe et absent contre l’ASVEL

Le Partizan Belgrade continue d’être fortement diminué par les blessures, avec désormais Frank Ntilikina sur le flanc. Blessé à la jambe lors d’un match de ABA League samedi 11 janvier, le Français va manquer la prochaine semaine de compétition en EuroLeague.

Une semaine d’absence pour Ntilikina

Ainsi, Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) n’accompagnera pas l’équipe serbe pour ses déplacements à l’ASVEL (mardi 14 janvier) et Milan (jeudi 16). Il n’y aura pas de duel attendu contre lui et Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) notamment. Le meneur du Partizan est en attente d’autres examens médicaux pour confirmer la durée précise de son indisponibilité. En 17 matchs d’EuroLeague, il tourne à 7,4 points à 50% aux tirs dont 42% à 3-points, et 2,8 passes décisives sur 20 minutes de jeu en moyenne.

Les galères du Partizan Belgrade

Outre Frank Ntilikina, d’autres joueurs sont incertains pour le match à Villeurbanne rapporte Meridian Sport. Duane Washington Jr. est malade tandis que le meilleur marqueur de l’équipe, Carlik Jones, a des problèmes d’ordre administratif. Mais ce dernier devrait malgré tout être présent à l’Astroballe.