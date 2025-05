Maxime Courby : « On voulait montrer notre vrai visage à domicile et on l’a très bien fait. On a mis une vraie intensité d’équipe d’EuroCup qui a fait exploser Le Portel. Assurer les playoffs dès maintenant est la cerise sur le gâteau. On sortait certes de quatre défaites d’affilée mais ça se jouait à rien à chaque fois. Malgré cela, on restait très confiants, le groupe vit sereinement et travaille très bien au quotidien.

Maintenant, il faut monter en régime et prendre le plus de confiance possible avant les playoffs. Le match à Monaco la semaine prochaine sera très intéressant : il nous manque encore une victoire contre un gros, ce qui permettrait de faire monter le niveau de l’équipe un cran au-dessus. On mérite vraiment d’en prendre un. »

Frédéric Fauthoux : « La qualification directe pour les playoffs est une excellente nouvelle ! Je pense qu’on y a mis la manière. On se devait à tout prix de gagner, et il y avait une certaine pression avant la rencontre. Le Portel venait de battre Cholet, ce n’est pas rien. On a fait le match que l’on voulait et c’est de bon augure pour la suite. On a senti tous les joueurs pousser dans le même sens et on a réussi à faire craquer Le Portel.

Ce n’était pas facile d’accumuler les défaites, même si c’était contre des gros morceaux, mais on a essayé de positiver. Sur ces quatre matchs, on a quand même eu des vrais moments où l’on jouait très bien. Contre les équipes d’EuroLeague, on a fait trois quart-temps excellents. Je ne peux pas toujours dire que c’est nul parce qu’on perd. Contre Le Mans, on revient de -15 et on aurait pu perdre deux matchs (sic) si l’on avait lâché le panier-average. Au final, on n’a perdu qu’un match en le sauvant. Ça montre une force de caractère.

Maintenant, il faut que tout soit aligné pendant 40 minutes contre les grosses équipes. Ça tombe bien, c’est ce qui nous attend sur cette fin de saison… Si nous gagnons au moins un des deux derniers matchs contre Monaco et Cholet, cela peut nous permettre de créer une vraie dynamique avant les matchs que tous les joueurs ont envie de jouer. Les playoffs sont la compétition que je préfère dans le championnat de France. J’espère qu’on y arrivera dans les meilleures intentions possibles. »