Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Futur retraité avec l’Italie, Danilo Gallinari garde la porte ouverte à un retour en club en Europe

L'ailier italien de 36 ans participe à son dernier EuroBasket avec la Nazionale mais n'exclut pas de poursuivre sa carrière en club, notamment en Europe ou en EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Futur retraité avec l’Italie, Danilo Gallinari garde la porte ouverte à un retour en club en Europe

Danilo Gallinari pourrait envisager un retour en Europe pour finir sa carrière en club.

Crédit photo : FIBA

Au sortir de son premier titre en club en carrière à Porto Rico, Danilo Gallinari vit actuellement son dernier tournoi continental avec l’équipe d’Italie. Mais « Gallo » n’est pas encore prêt à raccrocher définitivement les baskets. L’ancien joueur NBA de 36 ans garde toutes les options ouvertes concernant son avenir professionnel, comme il le confie à nos confrères de Eurohoops.

Un dernier EuroBasket avec des ambitions élevées

Interrogé par Eurohoops sur ses objectifs avec la Nazionale, Gallinari affiche des ambitions claires : « J’espère que nous pourrons accomplir quelque chose de spécial avec l’équipe. L’objectif, bien sûr, est d’aller aussi loin que possible. » L’Italie a déjà validé sa qualification pour les huitièmes de finale et peut encore terminer en tête du groupe C, alors qu’elle affronte Chypre ce vendredi (17 heures 15) en clôture de sa phase de poules.

Malgré l’émotion de disputer son dernier tournoi international, l’ailier de 2,08m préfère se concentrer sur le présent plutôt que sur ce qui l’attend après : « L’énergie et la concentration sont avec l’équipe, match après match, et faire de notre mieux dans cette compétition. »

Toutes les portes restent ouvertes pour la suite

Concernant son avenir en club, Gallinari maintient le suspense total. « Je n’ai pas pensé à la fin. J’ai pensé à la fin avec l’équipe nationale, donc c’est le dernier été avec l’équipe nationale. En ce qui concerne le basketball, je ne sais pas », confie-t-il. Questionné spécifiquement sur un éventuel retour en Europe ou en EuroLeague, l’Italien reste évasif mais ne ferme aucune porte : « J’ai dit que tout était possible. Je ne pense à rien. Je n’ai encore rien pensé. Je n’ai fait aucun plan, donc on verra. »

Gallinari est aussi revenu sur sa longue carrière NBA, dont il garde surtout le souvenir des victoires collectives. « Quand vous avez des années victorieuses, comme mes trois premières années à Denver, mon année à LA, ma première année à OKC, ma période à Atlanta où nous sommes allés en finale de conférence, ce qui était le plus loin que je sois arrivé dans ma carrière… Les saisons victorieuses sont celles dont je me souviens le plus. »

L’ancien joueur des Knicks se réjouit également de voir l’évolution du basketball européen en NBA : « Je pense que c’est formidable de voir le basketball européen avoir tous ces talents incroyables qui sont les meilleurs joueurs du monde. Bien sûr, moi qui viens d’Europe, c’est formidable de voir cela. »

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Italie
Italie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Futur retraité avec l’Italie, Danilo Gallinari garde la porte ouverte à un retour en club en Europe
Michael Oguine a joué à Roanne jusqu'en mars
Betclic ELITE
00h00Un joueur majeur d’ELITE 2 participe à la présaison du Paris Basketball
EuroBasket
00h00La Lettonie égale un record historique et terrasse la Tchéquie, éliminée sans la moindre victoire à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00« J’avais tellement d’espoir qu’Alex Sarr revienne » : Guerschon Yabusele et la séquence de la conférence de presse
EuroBasket
00h00La Lituanie renverse la Suède au terme d’un match âpre entre qualifiés pour la phase finale
EuroLeague
00h00Champion d’EuroLeague en titre, Fenerbahçe se renforce avec un joueur de NBA G-League
EuroBasket
00h00Le Portugal rentre dans l’histoire : première qualification pour la phase à élimination directe de l’EuroBasket !
EuroBasket
00h00Sylvain Francisco a reçu plus de 3 000 messages racistes : « C’est inadmissible, je vais en parler jusqu’au bout ! »
Alexandre Sarr seul sur le banc de touche avant France - Pologne, pendant la marseillaise
EuroBasket
00h00ITW Alexandre Sarr, un forfait mais un désir pour l’avenir : « Ça donne vraiment envie de faire partie du groupe »
EuroBasket
00h00Nikola Vučević annonce sa retraite internationale avec le Monténégro, éliminé de l’EuroBasket
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
1 / 0