Futur retraité avec l’Italie, Danilo Gallinari garde la porte ouverte à un retour en club en Europe

Au sortir de son premier titre en club en carrière à Porto Rico, Danilo Gallinari vit actuellement son dernier tournoi continental avec l’équipe d’Italie. Mais « Gallo » n’est pas encore prêt à raccrocher définitivement les baskets. L’ancien joueur NBA de 36 ans garde toutes les options ouvertes concernant son avenir professionnel, comme il le confie à nos confrères de Eurohoops.

Danilo Gallinari: "I haven't thought about the end, anything is possible" This is going to be the last #Eurobasket of "Gallo", but don't bet yet that he is retiring from basketballhttps://t.co/tzQTq0Kk5Y — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 3, 2025

Un dernier EuroBasket avec des ambitions élevées

Interrogé par Eurohoops sur ses objectifs avec la Nazionale, Gallinari affiche des ambitions claires : « J’espère que nous pourrons accomplir quelque chose de spécial avec l’équipe. L’objectif, bien sûr, est d’aller aussi loin que possible. » L’Italie a déjà validé sa qualification pour les huitièmes de finale et peut encore terminer en tête du groupe C, alors qu’elle affronte Chypre ce vendredi (17 heures 15) en clôture de sa phase de poules.

Malgré l’émotion de disputer son dernier tournoi international, l’ailier de 2,08m préfère se concentrer sur le présent plutôt que sur ce qui l’attend après : « L’énergie et la concentration sont avec l’équipe, match après match, et faire de notre mieux dans cette compétition. »

Toutes les portes restent ouvertes pour la suite

Concernant son avenir en club, Gallinari maintient le suspense total. « Je n’ai pas pensé à la fin. J’ai pensé à la fin avec l’équipe nationale, donc c’est le dernier été avec l’équipe nationale. En ce qui concerne le basketball, je ne sais pas », confie-t-il. Questionné spécifiquement sur un éventuel retour en Europe ou en EuroLeague, l’Italien reste évasif mais ne ferme aucune porte : « J’ai dit que tout était possible. Je ne pense à rien. Je n’ai encore rien pensé. Je n’ai fait aucun plan, donc on verra. »

Gallinari est aussi revenu sur sa longue carrière NBA, dont il garde surtout le souvenir des victoires collectives. « Quand vous avez des années victorieuses, comme mes trois premières années à Denver, mon année à LA, ma première année à OKC, ma période à Atlanta où nous sommes allés en finale de conférence, ce qui était le plus loin que je sois arrivé dans ma carrière… Les saisons victorieuses sont celles dont je me souviens le plus. »

L’ancien joueur des Knicks se réjouit également de voir l’évolution du basketball européen en NBA : « Je pense que c’est formidable de voir le basketball européen avoir tous ces talents incroyables qui sont les meilleurs joueurs du monde. Bien sûr, moi qui viens d’Europe, c’est formidable de voir cela. »