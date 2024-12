Gabby Williams dominante dans la victoire de Fenerbahçe face au Mersin de Fauthoux et Rupert

L’affiche de cette 10e journée entre les deux grosses écuries du championnat féminin turc a finalement tourné court. Comme c’est le cas depuis la dernière victoire du CBK Mersin il y a… deux ans. À domicile, le Fenerbahçe – toujours invaincu cette saison toutes compétitions confondues – a contrôlé le match. L’écart était déjà de 10 points à la mi-temps (48-38), et il s’est élargi dans le troisième quart (65-50). Un dernier push de Mersin dans les dix dernières minutes a permis de réduire un écart qui aurait pu être plus conséquent au vu de la physionomie du match. Il faut dire que les quatre joueuses étrangères en jaune et noir ont marqué quasiment autant de points que toute l’équipe de Mersin réunie (68 à 69).

Un duel franco-belge au sommet

Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) notamment n’a fait aucun cadeau à ses coéquipières en équipe de France pour leurs retrouvailles. MVP du match, elle a marqué 23 points à 8/14 aux tirs, en plus de 9 rebonds. Son intérieure belge Emma Meesseman a elle livré une ligne statistique complète comme à son habitude avec 20 points à 8/14, 9 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres.

En face, l’absence de Marine Johannès s’est une nouvelle fois faite ressentir. Un temps au combat grâce à leur adresse extérieure, les joueuses de Mersin ont sombré une fois que celle-ci a chuté. Marine Fauthoux (1,74 m, 23 ans) illustre bien ce phénomène avec un match à 6 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, mais 2/8 aux tirs (dont 0/3 de loin) avec 6 pertes de balle. Sa grande amie de la génération 2001 Iliana Rupert (1,93 m, 23 ans) – tout juste élue MVP de la semaine en KBSL – a elle fait son match avec 16 points à 7/13 aux tirs et 6 rebonds. Dans les performances des étrangères ayant une connexion avec la France, on peut noter les 19 points d’Yvonne Anderson et les 10 points et 5 passes décisives de Julie Allemand.

Après deux mois de compétition, Fenerbahçe est en tête du championnat avec 8 victoires en autant de matchs. Mersin se maintient en quatrième position malgré son bilan de 5 victoires pour 4 défaites. Les deux équipes vont se rejouer dans quelques jours en SuperCoupe, le mercredi 4 décembre (17h).