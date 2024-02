Gabby Williams MVP du TQO de Xi’An

Gabby Williams a été élue MVP du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) de Xi’An, brillamment remporté par l’équipe de France.

Forfait lors de l’EuroBasket 2023 puis absente de la fenêtre de qualification à l’EuroBasket 2025 en novembre dernier, Gabby Williams a parfaitement réussi son retour en Bleues. Sur les trois matches, tous gagnées par la sélection de Jean-Aimé Toupane, l’ailière à tout faire de l’ASVEL Féminin a tourné à 16,3 points à 62,9% de réussite aux tirs, 4 rebonds, 1,3 passe décisive et 2,7 interceptions pour 19,3 d’évaluation en 21 minutes de moyenne.

Injouable, Gabby Williams a régné sur le TQO. Logiquement MVP du tournoi 👑

📊 21PTS, 3RBDS, 3INTS, 2PDS, 1CTR

Marine Johannès dans le cinq idéal

Dans le cinq idéal de la compétition, Gabby Williams a été accompagnée de sa grande amie Marine Johannès. L’arrière normande a tourné à 14 points, 2,3 rebonds et 4 passes décisives par rencontre. La Portoricaine Mya Hollingshed et les Chinoises Li Yueru et Li Meng complètent ce cinq idéal.