Gary Berchel et Issa Fofana prolongés par Challans

Gary Berchel (2,03 m, 25 ans) et Issa Fofana (2,00 m, 21 ans) prolongent l’aventure au Vendée Challans Basket (VCB), en Nationale 1 masculine (NM1). Avec 7,2 points, 4,5 rebonds et 1,2 passe décisive en 24 minutes jouées en 2023-2024, le Guadeloupéen s’est montré intéressant avec le VCB. Passé d’Angers à Challans le même été, Issa Fofana est entré en jeu à 18 reprises en NM1, pour 2,1 points et 1,9 rebond en 12 minutes de moyenne.

Une cinquième saison en NM1 pour Gary Berchel



Arrivé l’été dernier, l’intérieur rempile pour une saison supplémentaire. À 25 ans, l’ancien espoir du Mans commence à devenir expérimenté en NM1. Il enchaine sa cinquième saison d’affilé en troisième division française. À Challans, Gary Berchel sera notamment le coéquipier du nouveau venu Clément Morel ou encore de Warren Racine. De son côté, Issa Fofana espère s’affirmer toujours un peu plus dans la rotation.