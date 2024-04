Gaylor Curier, un retour gagnant avec l’Élan Béarnais

Gaylor Curier (1,99 m, 32 ans) est de retour avec l’Élan Béarnais ! Après quatre matchs de Leaders Cup Pro B, l’ailier s’était lourdement blessé à la cheville en début de saison. Après sept mois loin des terrains, le trentenaire a enfin pu débuter le championnat de Pro B à l’occasion du derby de la Nouvelle-Aquitaine face à Boulazac (84-80).

Les Palois ont 5 matchs pour accrocher les playoffs

Et l’ancien joueur de Strasbourg ou encore Cholet n’a pas attendu bien longtemps avant de rappeler toutes ses qualités de shooteur. En inscrivant trois tirs à 3-points en sortie de banc dès la première période, Gaylor Curier a mis sur les bons rails son équipe. Il termine au final la partie avec 11 points dont 3/5 à 3-points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en 22 minutes de jeu. « Le retour d’un shooteur comme Gaylor (Curier), ça ouvre le jeu et ça apporte de la concurrence. Son expérience a été utile », soulignait l’entraîneur palois Eric Bartecheky auprès de Sud-Ouest.

Recrue phare de l’Élan Béarnais à l’été 2023 (sous contrat jusqu’en 2025), Gaylor Curier tentera d’aider les Palois à accrocher les playoffs lors des cinq dernières rencontres à venir (9e, à égalité de bilan avec Saint-Chamond, 8e).