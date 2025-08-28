Giannis Antetokounmpo (31 points) fait plier l’Italie pour l’entrée en lice de la Grèce

Giannis Antetokounmpo a brillé avec 31 points pour offrir à la Grèce une victoire inaugurale face à l’Italie (75-66) lors de l’EuroBasket 2025, ce jeudi à Limassol.

L’Italie de Simone Fontecchio (4 points à 1/11 aux tirs) n’a pas trouvé la mire face à l’intensité défensive grecque. Devant une salle acquise à leur cause, les Grecs lancent parfaitement leur compétition.

Un Giannis irrésistible

Le Spyros Kyprianou Arena, rempli à 7 000 spectateurs en majorité grecs, a assisté à un récital de Giannis Antetokounmpo. Le double MVP NBA a imposé sa loi avec 31 points, 7 rebonds, 2 passes et 1 interception, scellant la victoire par un dunk rageur à 31 secondes de la fin (71-66).

L’Italie avait pourtant résisté jusqu’à la mi-temps (45-41 à la 25e). Mais un run de 11-3 a permis à la Grèce de prendre le large (56-44). Les Transalpins, maladroits (36% aux tirs, 26% à 3-points), sont revenus à -5 en fin de rencontre, avant que l’ailier des Milwaukee Bucks ne referme la porte.

3️⃣1️⃣ points for an unstoppable Giannis tonight 💯#EuroBasket pic.twitter.com/p3jTwyyKjZ — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Fontecchio muselé

Joueur NBA d’Italie, Simone Fontecchio (Utah Jazz) a vécu un cauchemar. Très bien défendu, il n’a inscrit que 4 points en 34 minutes, avec un terrible 1/11 aux tirs. La Grèce, plus adroite (59% à 2-points, 39% de loin), a su contenir les autres menaces italiennes et lancer sa campagne européenne de la meilleure des manières.

Et maintenant

Avec ce succès, la Grèce signe sa huitième victoire en 17 confrontations face à l’Italie en compétitions FIBA. Les hommes de Vassilis Spanoulis affronteront le pays hôte, Chypre, pour leur deuxième match. L’Italie, elle, devra vite réagir face à la Géorgie, tombeuse surprise de l’Espagne.