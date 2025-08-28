Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Championne d’Europe en titre, l’Espagne chute d’entrée face à la Géorgie !

EUROBASKET - La Géorgie a créé la première sensation de la compétition en battant l’Espagne, championne d’Europe en titre, dès son entrée en lice (83-69). Sandro Mamukelashvili et Goga Bitadze ont livré une performance solide pour s'offrir une Roja décevante et maladroite.
|
00h00
Résumé
Écouter
Championne d’Europe en titre, l’Espagne chute d’entrée face à la Géorgie !

La Géorgie de Sandro Mamukelashvili s’est offerte l’Espagne tenante du titre pour son premier match de l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : FIBA

L’EuroBasket 2025 a déjà livré un premier coup de tonnerre : l’Espagne, pourtant grande favorite de son groupe et tenante du titre, a chuté d’entrée face à la Géorgie (83-69). Les hommes d’Aleksandar Dzikic, portés par un Goga Bitadze décisif et un Sandro Mamukelashvili monumental, ont déjoué les pronostics pour offrir à leur public une victoire historique à Chypre.

– Groupe C

La Géorgie impose son intensité

Face à une Espagne en difficulté offensive, la Géorgie a pris les devants dès la première mi-temps, profitant des pertes de balles adverses et d’un Bitadze dominateur dans la raquette (15 points, 5 rebonds). À ses côtés, Mamukelashvili (19 points, 7 rebonds et 6 passes décisives) a apporté toute son énergie et sa polyvalence.

Goga BITADZE
Goga BITADZE
15
PTS
5
REB
2
PDE
Logo EuroBasket
GEO
83 69
ESP

Les Espagnols, plombés par une adresse extérieure défaillante (7/32 à 3-points), n’ont jamais réussi à renverser la vapeur malgré les efforts de Juancho Hernangómez (13 points, 8 rebonds) et Santi Aldama (12 points).

Sandro MAMUKELASHVILI
Sandro MAMUKELASHVILI
19
PTS
7
REB
6
PDE
Logo EuroBasket
GEO
83 69
ESP

Première défaite inaugurale depuis 2011 pour l’Espagne

Cette défaite rappelle celle subie face à la Turquie à l’EuroBasket 2011, dernière fois où l’Espagne avait commencé la compétition par un revers. Les champions d’Europe en titre devront vite se ressaisir, dès leur deuxième rencontre, pour ne pas hypothéquer leurs chances de qualification.

La Géorgie, de son côté, peut savourer cette victoire de prestige. Elle s’offre un succès fondateur et un signal fort envoyé à toute la compétition.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Espagne
Espagne
Suivre
Géorgie
Géorgie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert
les défaites face au Portugal et la France (x2) n'étaient donc pas uniquement des accrocs sur des matchs de préparation. A nos copains ibères de resserrer leur jeu pour sortir de cette poule (les bosniens risquent de prendre cher s'ils se réveillent)
Répondre
(0) J'aime
fussoire38
Oui, toujours se méfier d'une Espagne qui démarre mal la compétition, on a déjà vu ça et on l'a payé aussi.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Maintenant en NM1, Fos-Provence fait revenir l’un de ses anciens joueurs de Betclic ÉLITE
EuroBasket
00h00Championne d’Europe en titre, l’Espagne chute d’entrée face à la Géorgie !
Roman Sorkin a dominé les débats à l'intérieur lors d'Israël - Islande
EuroBasket
00h00Israël, une première victoire à l’Euro à trois jours de défier les Bleus
Nicolas Batum, ici à Bercy lors de France - Espagne, est le consultant du groupe TF1 pour l'EuroBasket 2025
EuroBasket
00h00« Que TF1 s’intéresse au basket, c’est une forme de récompense » pour Nicolas Batum
3x3
00h00Six joueurs pré-sélectionnés chez les Bleus du 3×3 pour la Coupe d’Europe
WNBA
00h00Encore un record historique pour Leila Lacan en WNBA !
Équipe de France
00h00« On était inconnus » : des cadets d’Antibes à l’Euro, la folle histoire de Cordinier et Luwawu-Cabarrot
programme tv eurobasket
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce jeudi 28 août
nancy fora tarbes
La Boulangère Wonderligue
00h00Nancy Fora quitte Tarbes pour une top formation de Boulangère Wonderligue
ngouama gauzin présaison
EuroLeague
00h00Destinations prestigieuses en présaison pour Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
1 / 0