Championne d’Europe en titre, l’Espagne chute d’entrée face à la Géorgie !

L’EuroBasket 2025 a déjà livré un premier coup de tonnerre : l’Espagne, pourtant grande favorite de son groupe et tenante du titre, a chuté d’entrée face à la Géorgie (83-69). Les hommes d’Aleksandar Dzikic, portés par un Goga Bitadze décisif et un Sandro Mamukelashvili monumental, ont déjoué les pronostics pour offrir à leur public une victoire historique à Chypre.

EuroBasket – Groupe C Géorgie 83 Espagne 69

La Géorgie impose son intensité

Face à une Espagne en difficulté offensive, la Géorgie a pris les devants dès la première mi-temps, profitant des pertes de balles adverses et d’un Bitadze dominateur dans la raquette (15 points, 5 rebonds). À ses côtés, Mamukelashvili (19 points, 7 rebonds et 6 passes décisives) a apporté toute son énergie et sa polyvalence.

Les Espagnols, plombés par une adresse extérieure défaillante (7/32 à 3-points), n’ont jamais réussi à renverser la vapeur malgré les efforts de Juancho Hernangómez (13 points, 8 rebonds) et Santi Aldama (12 points).

Première défaite inaugurale depuis 2011 pour l’Espagne

Cette défaite rappelle celle subie face à la Turquie à l’EuroBasket 2011, dernière fois où l’Espagne avait commencé la compétition par un revers. Les champions d’Europe en titre devront vite se ressaisir, dès leur deuxième rencontre, pour ne pas hypothéquer leurs chances de qualification.

La Géorgie, de son côté, peut savourer cette victoire de prestige. Elle s’offre un succès fondateur et un signal fort envoyé à toute la compétition.