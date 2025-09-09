Giannis Antetokounmpo va-t-il enfin ramener la Grèce dans le dernier carré ?

Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) vit sans doute l’un de ses derniers grands rendez-vous en sélection nationale. À l’EuroBasket 2025, le double MVP NBA tourne à 30 points et 9,8 rebonds de moyenne, guidant la Grèce vers un quart de finale face à la Lituanie. Mais malgré sa domination, le natif d’Athènes n’a encore jamais disputé de demi-finale avec son pays. Depuis 2014, tous ses parcours internationaux se sont arrêtés avant le dernier carré, souvent avec frustration.

Retour sur un parcours international inachevé

Les premières campagnes

Découvert avec la sélection lors de la Coupe du monde 2014 (6,3 points et 4,3 rebonds de moyenne), Giannis Antetokounmpo sort dès les huitièmes de finale contre la Serbie (72-90). L’année suivante, à l’EuroBasket 2015, il impressionne avec trois double-doubles, dont 17 rebonds face à l’Espagne en quarts, mais la Grèce s’incline à Lille face aux futurs champions.

Blessures et désillusions

En 2016, l’échec au TQO contre la Croatie prive la Grèce des Jeux olympiques. L’EuroBasket 2017 restera dans les mémoires pour son forfait forcé, la fédération grecque accusant Milwaukee d’avoir bloqué son joueur pour cause de blessure. La Coupe du monde 2019 voit un nouvel arrêt prématuré au deuxième tour, malgré la présence de Giannis.

Le pic de 2022 et Paris 2024

À l’EuroBasket 2022, il frôle l’exploit : 29,3 points et 8,8 rebonds par match, mais une élimination en quarts contre l’Allemagne (96-107). L’été 2023, il est absent du Mondial. Aux Jeux olympiques de Paris 2024, désigné porte-drapeau de la Grèce après avoir éliminé la Slovénie de Luka Doncic au TQO, il s’incline encore en quarts face à l’Allemagne à Bercy.

Giannis Antetokounmpo (37 PTS, 10 REB) dominates as Greece 🇬🇷 clinch their spot in the #EuroBasket Quarter-Finals! pic.twitter.com/69ZZUg7DA0 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

« Le plan, c’est Giannis »

Arrivé sur le banc en 2025, Vassilis Spanoulis a résumé simplement la philosophie de jeu : « En attaque, on donne la balle à Giannis et on espace. C’est aussi simple que ça », explique le coach de Monaco. Le Greek Freak concentre l’attention, et ses coéquipiers sanctionnent dès que la défense se referme sur lui.

Son frère Thanasis insiste : « Nous allons jouer dur et suivre le plan ». De son côté, Giannoulis Larentzakis souligne l’importance de ce quart contre la Lituanie : « Ce serait énorme pour notre pays d’atteindre le dernier carré ». Ce serait une première pour le basket grec depuis l’EuroBasket 2009 en Pologne.

La Lituanie privée de ses cadres

Privée de Rokas Jokubaitis (blessé au premier tour) et Domantas Sabonis (forfait), la Lituanie ne dispose pas de toutes ses armes. Son manager général, Linas Kleiza, ancien joueur de l’Olympiakos, reconnaît la difficulté : « Comment arrêter Giannis ? On espère juste qu’il fera un mauvais match, c’est tout ce qu’on peut espérer », a-t-il indiqué au micro d’EuroHoops.

Un aveu d’impuissance qui illustre le défi physique et athlétique que représente Antetokounmpo. À 30 ans, il n’a jamais semblé aussi proche de briser ce plafond de verre.