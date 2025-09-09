Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Giannis Antetokounmpo va-t-il enfin ramener la Grèce dans le dernier carré ?

EuroBasket - À 30 ans, Giannis Antetokounmpo espère enfin emmener la Grèce en demi-finale d’une grande compétition internationale. Face à la Lituanie ce mardi soir à Riga, le Greek Freak porte les espoirs d’une nation qui n’a plus atteint le dernier carré depuis l’EuroBasket 2009.
|
00h00
Résumé
Écouter
Giannis Antetokounmpo va-t-il enfin ramener la Grèce dans le dernier carré ?

Giánnis Antetokoúnmpo a une chance unique de se qualifier pour les demi-finales de l’EuroBasket, ce mardi 9 septembre

Crédit photo : Julie Dumélié

Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) vit sans doute l’un de ses derniers grands rendez-vous en sélection nationale. À l’EuroBasket 2025, le double MVP NBA tourne à 30 points et 9,8 rebonds de moyenne, guidant la Grèce vers un quart de finale face à la Lituanie. Mais malgré sa domination, le natif d’Athènes n’a encore jamais disputé de demi-finale avec son pays. Depuis 2014, tous ses parcours internationaux se sont arrêtés avant le dernier carré, souvent avec frustration.

Retour sur un parcours international inachevé

Les premières campagnes

Découvert avec la sélection lors de la Coupe du monde 2014 (6,3 points et 4,3 rebonds de moyenne), Giannis Antetokounmpo sort dès les huitièmes de finale contre la Serbie (72-90). L’année suivante, à l’EuroBasket 2015, il impressionne avec trois double-doubles, dont 17 rebonds face à l’Espagne en quarts, mais la Grèce s’incline à Lille face aux futurs champions.

Blessures et désillusions

En 2016, l’échec au TQO contre la Croatie prive la Grèce des Jeux olympiques. L’EuroBasket 2017 restera dans les mémoires pour son forfait forcé, la fédération grecque accusant Milwaukee d’avoir bloqué son joueur pour cause de blessure. La Coupe du monde 2019 voit un nouvel arrêt prématuré au deuxième tour, malgré la présence de Giannis.

Le pic de 2022 et Paris 2024

À l’EuroBasket 2022, il frôle l’exploit : 29,3 points et 8,8 rebonds par match, mais une élimination en quarts contre l’Allemagne (96-107). L’été 2023, il est absent du Mondial. Aux Jeux olympiques de Paris 2024, désigné porte-drapeau de la Grèce après avoir éliminé la Slovénie de Luka Doncic au TQO, il s’incline encore en quarts face à l’Allemagne à Bercy.

« Le plan, c’est Giannis »

Arrivé sur le banc en 2025, Vassilis Spanoulis a résumé simplement la philosophie de jeu : « En attaque, on donne la balle à Giannis et on espace. C’est aussi simple que ça », explique le coach de Monaco. Le Greek Freak concentre l’attention, et ses coéquipiers sanctionnent dès que la défense se referme sur lui.

Son frère Thanasis insiste : « Nous allons jouer dur et suivre le plan ». De son côté, Giannoulis Larentzakis souligne l’importance de ce quart contre la Lituanie : « Ce serait énorme pour notre pays d’atteindre le dernier carré ». Ce serait une première pour le basket grec depuis l’EuroBasket 2009 en Pologne.

La Lituanie privée de ses cadres

Privée de Rokas Jokubaitis (blessé au premier tour) et Domantas Sabonis (forfait), la Lituanie ne dispose pas de toutes ses armes. Son manager général, Linas Kleiza, ancien joueur de l’Olympiakos, reconnaît la difficulté : « Comment arrêter Giannis ? On espère juste qu’il fera un mauvais match, c’est tout ce qu’on peut espérer », a-t-il indiqué au micro d’EuroHoops.

Un aveu d’impuissance qui illustre le défi physique et athlétique que représente Antetokounmpo. À 30 ans, il n’a jamais semblé aussi proche de briser ce plafond de verre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Grèce
Grèce
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Dominik Olejniczak explique son départ en Italie : « Je commençais à m’ennuyer en Betclic ÉLITE »
WNBA
00h00Iliana Rupert bien partie pour être la… meilleure shooteuse de WNBA cette saison
Betclic ELITE
00h00Officiel : David Michineau signe à Monaco, « une opportunité de toucher au plus haut niveau »
EuroBasket
00h00Le bilan individuel des Bleus à l’Euro : Jaiteh aurait mérité mieux, Cordinier a perdu la magie olympique, Maledon s’est raté
affluence eurobasket
EuroBasket
00h00Moins de 3 500 spectateurs en moyenne : faible affluence à Riga pour les 1/8e de finale de l’Euro…
Mike James veut exposer ses exigences aux dirigeants de l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Mike James et l’AS Monaco : une réunion prévue cette semaine
Présaison
00h00Monaco entame sa préparation par une victoire face à l’Aris Salonique
Présaison
00h00Le Paris Basketball s’impose en Andorre, malgré un bon Yves Pons
Giánnis Antetokoúnmpo a une chance unique de se qualifier pour les demi-finales de l'EuroBasket, ce mardi 9 septembre
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo va-t-il enfin ramener la Grèce dans le dernier carré ?
Svetislav Pešić va-t-il continuer à coacher la Serbie
EuroBasket
00h00La Serbie dément le départ de Svetislav Pešić malgré l’élimination précoce à l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
1 / 0