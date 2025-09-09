Recherche
EuroLeague

Le Real Madrid s’attaque à Jordan Loyd (Monaco) !

Excellent à l'EuroBasket avec la Pologne, Jordan Loyd serait la cible de plusieurs équipes d'EuroLeague, dont le Real Madrid. L'Américano-Polonais aimerait rejoindre le club espagnol, même si l'AS Monaco affirme qu'il ne partira pas.
00h00
Le Real Madrid s’attaque à Jordan Loyd (Monaco) !

Jordan Loyd portera-t-il de nouveau le maillot de Monaco à la rentrée ?

Crédit photo : Lilian Bordron

« No comment ». En zone mixte, quelques instants après la défaite de la Pologne en quart de finale de l’EuroBasket contre la Turquie (77-91), Jordan Loyd a vite évacué la question embarrassante : celle portant sur son accord avec le Real Madrid, révélé par Marca.

À ce moment-là, Jordan Loyd n’était pas au courant de la parution de l’article. Quand l’information est sortie, quelques minutes auparavant, il était encore sur le parquet de la Riga Arena, à tenter en vain de qualifier la Pologne pour les demi-finales de l’EuroBasket. Pourtant, il savait très bien de quoi l’on parlait.

Son agence confirme,
Monaco ferme la porte

Preuve que le scoop de Marca n’est pas erroné, les représentants du Monégasque nous ont confirmé l’intérêt du Real Madrid, et l’existence de discussions avancées. Mais l’affaire sera compliquée à boucler pour les Merengues. L’arrière américano-polonais est lié à l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2026 et le manager Oleksiy Yefimov a fait preuve de fermeté. « Il ne part pas, il est toujours sous contrat. » 

L’émotion de Jordan Loyd après l’élimination de la Pologne ce mardi (photo : Lilian Bordron)

Quand bien même le Real Madrid arriverait à convaincre la Roca Team, il lui faudrait ensuite négocier avec Valence, l’ancien club espagnol (2019/20) qui détient ses droits en cas de retour en Liga Endesa.

Des retrouvailles avec Scariolo ? 

Arrivé en Principauté en 2022, Jordan Loyd a marqué l’histoire récente de Monaco, notamment lors de la saison 2022-2023 où, malgré une fracture du nez subie… à Madrid, il avait enchaîné les performances de haut niveau et terminé MVP de la finale de Betclic ÉLITE. Revenu en cours de saison dernière après un passage écourté au Maccabi Tel-Aviv, il se retrouve aujourd’hui en concurrence avec de nouvelles recrues comme Nemanja Nedovic. Et son formidable EuroBasket (22,4 points à 49%, 3,3 rebonds et 2 passes décisives) a fait remonter sa cote de façon spectaculaire sur le marché, l’insider américain Marc Stein évoquant l’intérêt de nombreuses équipes d’EuroLeague.

Si le Real Madrid représente une porte de sortie prestigieuse – avec la perspective de retrouver Sergio Scariolo, qu’il avait côtoyé lors du titre NBA de Toronto en 2018/19 –, rien n’est encore acté. Entre la volonté de Monaco de conserver son arrière, la nécessité de composer avec Valence et les autres clubs intéressés, le feuilleton Jordan Loyd démarre peut-être simplement.

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
