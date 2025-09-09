Le Real Madrid s’attaque à Jordan Loyd (Monaco) !

« No comment ». En zone mixte, quelques instants après la défaite de la Pologne en quart de finale de l’EuroBasket contre la Turquie (77-91), Jordan Loyd a vite évacué la question embarrassante : celle portant sur son accord avec le Real Madrid, révélé par Marca.

À ce moment-là, Jordan Loyd n’était pas au courant de la parution de l’article. Quand l’information est sortie, quelques minutes auparavant, il était encore sur le parquet de la Riga Arena, à tenter en vain de qualifier la Pologne pour les demi-finales de l’EuroBasket. Pourtant, il savait très bien de quoi l’on parlait.

Son agence confirme,

Monaco ferme la porte

Preuve que le scoop de Marca n’est pas erroné, les représentants du Monégasque nous ont confirmé l’intérêt du Real Madrid, et l’existence de discussions avancées. Mais l’affaire sera compliquée à boucler pour les Merengues. L’arrière américano-polonais est lié à l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2026 et le manager Oleksiy Yefimov a fait preuve de fermeté. « Il ne part pas, il est toujours sous contrat. »

Quand bien même le Real Madrid arriverait à convaincre la Roca Team, il lui faudrait ensuite négocier avec Valence, l’ancien club espagnol (2019/20) qui détient ses droits en cas de retour en Liga Endesa.

Des retrouvailles avec Scariolo ?

Arrivé en Principauté en 2022, Jordan Loyd a marqué l’histoire récente de Monaco, notamment lors de la saison 2022-2023 où, malgré une fracture du nez subie… à Madrid, il avait enchaîné les performances de haut niveau et terminé MVP de la finale de Betclic ÉLITE. Revenu en cours de saison dernière après un passage écourté au Maccabi Tel-Aviv, il se retrouve aujourd’hui en concurrence avec de nouvelles recrues comme Nemanja Nedovic. Et son formidable EuroBasket (22,4 points à 49%, 3,3 rebonds et 2 passes décisives) a fait remonter sa cote de façon spectaculaire sur le marché, l’insider américain Marc Stein évoquant l’intérêt de nombreuses équipes d’EuroLeague.

Former Raptor Jordan Loyd, one of the breakout stars of @EuroBasket, is being pursued by multiple @EuroLeague teams, @TheSteinLine has learned. Real Madrid, coached by former Raptors assistant Sergio Scariolo, is prime among the teams trying to sign Loyd away from AS Monaco. pic.twitter.com/4TIsfrptY0 — Marc Stein (@TheSteinLine) September 9, 2025

Si le Real Madrid représente une porte de sortie prestigieuse – avec la perspective de retrouver Sergio Scariolo, qu’il avait côtoyé lors du titre NBA de Toronto en 2018/19 –, rien n’est encore acté. Entre la volonté de Monaco de conserver son arrière, la nécessité de composer avec Valence et les autres clubs intéressés, le feuilleton Jordan Loyd démarre peut-être simplement.