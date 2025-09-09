La Commission de Gestion de la FFBB refuse l’intégration de Tarbes en NF1 !

Alors que le club travaillait depuis trois semaines « main dans la main » avec la Fédération après avoir accepté de repartir en NF1 pour la saison 2025-2026 et ainsi éviter la condamnation à une rétrogradation administrative en championnat régional prononcée en première instance en raison de sa situation financière, la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) de la FFBB a annoncé dans un communiqué son refus d’engager le TGB en Nationale 1 Féminine la saison prochaine, décision prise le 5 septembre dont le club avait connaissance depuis le début de semaine.

Manquant encore de preuves d’une solidité financière, la CCG de la Fédération a choisi de ne pas intégrer le club tarbais à la prochaine saison de N1. Le TGB explique effectivement dans un communiqué lundi être « en attente à ce jour d’un certain nombre d’engagements de la part de collectivités et partenaires privés, pour justifier du budget 2025-2026 ». Mais les dirigeants précisent mettre « tout en œuvre pour récupérer ces derniers documents indispensables à notre dossier dans les plus brefs délais ».

10 jours pour faire appel

Malgré cette nouvelle déconvenue, le club ne baisse pas les bras. Les dirigeants annoncent leur intention de faire appel et d’expédier « dans les prochains jours les éléments complémentaires permettant ainsi un réexamen de sa situation », restant confiants quant à « la capacité des parties prenantes à fournir les garanties nécessaires dans le temps imparti ». Le club peut encore « interjeter appel devant la Chambre d’Appel à l’encontre de la décision de la Commission de Contrôle de Gestion, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision », précise la Fédération dans son communiqué.

La rétrogradation en ligue régionale signifierait également la disparition du centre de formation du TGB, symbole de l’excellence tarbaise en basketball féminin. Avec la première journée de Nationale Féminine 1 (NF1) programmée le 20 septembre, le temps presse pour le club qui espère encore un « dénouement favorable ».