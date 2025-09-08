Tarbes déchante encore, et pourrait finalement jouer en Ligue régionale !

Alors que le club avait annoncé il y a trois semaines travailler « main dans la main » avec la Fédération après avoir accepté de repartir en NF1 pour la saison 2025-2026 et ainsi éviter la condamnation à une rétrogradation administrative en régional prononcée en première instance en raison de sa situation financière, la Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB a fait savoir au club son « impossibilité de l’engager en NF1 » pour l’exercice à venir, comme le déplore la direction tarbaise lundi 8 septembre.

Un dossier encore incomplet malgré les efforts du club

La Commission a justifié sa décision par « le manque de formalisation de certains engagements ». Le TGB Basket explique dans un nouveau communiqué être « en attente à ce jour d’un certain nombre d’engagements de la part de collectivités et partenaires privés, pour justifier du budget 2025-2026″. Les dirigeants précisent mettre « tout en œuvre pour récupérer ces derniers documents indispensables à notre dossier dans les plus brefs délais ».

Malgré cette nouvelle déconvenue, le club ne baisse pas les bras. Les dirigeants annoncent leur intention de faire appel et d’expédier « dans les prochains jours les éléments complémentaires permettant ainsi un réexamen de sa situation ». Ils restent confiants quant à « la capacité des parties prenantes à fournir les garanties nécessaires dans le temps imparti ».

Des conséquences déjà visibles

Cette incertitude administrative a déjà provoqué un exode massif des joueuses du TGB Basket. Ainsi Murjanatu Musa a par exemple rejoint Basket Landes, Nancy Fora s’est engagée à Bourges, Marina Ewodo a pris la direction de la République tchèque, ou encore Justine Loubens, immédiatement repartie pour évoluer à Roche Vendée.

La rétrogradation en ligue régionale signifierait également la disparition du centre de formation du TGB, symbole de l’excellence tarbaise en basketball féminin. Avec la première journée de Nationale Féminine 1 programmée le 20 septembre, le temps presse pour le club qui espère encore un « dénouement favorable ». Les dirigeants appellent à « encore un peu de patience » tout en remerciant « l‘ensemble de ses partenaires privés et publics ainsi que les salariés, bénévoles, joueuses et leurs familles ».