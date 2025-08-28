Recherche
LBWL

Nancy Fora quitte Tarbes pour une top formation de Boulangère Wonderligue

Boulangère Wonderligue - Suite à la rétrogradation administrative de Tarbes, la meneuse internationale suisse Nancy Fora quitte le club et va découvrir le plus haut niveau avec le Tango Bourges Basket.
|
00h00
Après deux saisons à Tarbes, Nancy Fora quitte le TGB.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Meneuse de Tarbes ces deux dernières saisons, Nancy Fora (1,76 m, 27 ans) va poursuivre son aventure en Boulangère Wonderligue. Alors que le TGB a spoilé la destination de la Suissesse en début de matinée ce jeudi 28 août, le Tango Bourges Basket a confirmé la nouvelle : Nancy Fora rejoint le Prado pour la saison 2025-2026.

Deux belles saisons à Tarbes

Alors que le Tarbes Gespe Bigorre devrait repartir en NF1 sur proposition de la FFBB (après avoir été condamnée à une rétrogradation administrative en régional en première instance), le club tarbais voit logiquement toutes ses actrices de la dernière saison quitter le navire. À l’instar de Basket Landes, qui a pu rapatrier la meilleure évaluation de Wonderligue, Murjanatu Musa (1,88 m, 25 ans) , Bourges va également prendre une pièce du succès tarbais de la dernière saison.

LIRE AUSSI

Arrivée dans les Hautes-Pyrénées après avoir débuté sa carrière dans son pays à Fribourg, Nancy Fora a joué plus d’une cinquantaine de matchs avec Tarbes. La saison dernière, en LBWL, elle valait 6,9 points à 35% aux tirs et 4 passes décisives en 27 minutes de jeu en moyenne. En 2025, elle a également connu ses premiers pas avec la sélection Suisse, coachée par un certain François Gomez (8,7 points de moyenne en 3 matchs à l’EuroBasket).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nancy Fora.jpg
Nancy FORA
Poste(s): Arrière
Taille: 176 cm
Âge: 27 ans (17/09/1997)

Nationalités:

logo sui.jpg
Stats 2025-2026 / EuroBasket Féminin
PTS
8,7
#55
REB
3
#66
PD
2,7
#39

Afin de laisser à Monique Akoa-Makani

le temps de revenir

Nancy Fora va ainsi apporter une rotation supplémentaire à Bourges, qui devra légèrement patienter pour voir les premiers pas de Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) au Prado. Engagée actuellement en WNBA, l’arrière franco-camerounaise a exprimé sa volonté de bénéficier d’une période de repos après sa saison avec le Phoenix Mercury. Une requête logiquement acceptée par le club.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Bourges
Bourges
Suivre
Tarbes
Tarbes
Suivre
T-shirt offcourt

