Nancy Fora quitte Tarbes pour une top formation de Boulangère Wonderligue
Après deux saisons à Tarbes, Nancy Fora quitte le TGB.
Meneuse de Tarbes ces deux dernières saisons, Nancy Fora (1,76 m, 27 ans) va poursuivre son aventure en Boulangère Wonderligue. Alors que le TGB a spoilé la destination de la Suissesse en début de matinée ce jeudi 28 août, le Tango Bourges Basket a confirmé la nouvelle : Nancy Fora rejoint le Prado pour la saison 2025-2026.
Deux belles saisons à Tarbes
Alors que le Tarbes Gespe Bigorre devrait repartir en NF1 sur proposition de la FFBB (après avoir été condamnée à une rétrogradation administrative en régional en première instance), le club tarbais voit logiquement toutes ses actrices de la dernière saison quitter le navire. À l’instar de Basket Landes, qui a pu rapatrier la meilleure évaluation de Wonderligue, Murjanatu Musa (1,88 m, 25 ans) , Bourges va également prendre une pièce du succès tarbais de la dernière saison.
Arrivée dans les Hautes-Pyrénées après avoir débuté sa carrière dans son pays à Fribourg, Nancy Fora a joué plus d’une cinquantaine de matchs avec Tarbes. La saison dernière, en LBWL, elle valait 6,9 points à 35% aux tirs et 4 passes décisives en 27 minutes de jeu en moyenne. En 2025, elle a également connu ses premiers pas avec la sélection Suisse, coachée par un certain François Gomez (8,7 points de moyenne en 3 matchs à l’EuroBasket).
Afin de laisser à Monique Akoa-Makani
le temps de revenir
Nancy Fora va ainsi apporter une rotation supplémentaire à Bourges, qui devra légèrement patienter pour voir les premiers pas de Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) au Prado. Engagée actuellement en WNBA, l’arrière franco-camerounaise a exprimé sa volonté de bénéficier d’une période de repos après sa saison avec le Phoenix Mercury. Une requête logiquement acceptée par le club.
🆕 Nancy Fora rejoint le Tango Bourges Basket pour la saison 2025-2026 !
L’internationale suisse, arrivée en provenance de Tarbes, apportera son expérience pour renforcer l’effectif Tango ! 🧡#FiertéTango pic.twitter.com/PulDYFIx0o
— Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) August 28, 2025
