WNBA

Iliana Rupert bien partie pour être la… meilleure shooteuse de WNBA cette saison

WNBA - À deux matchs de la fin de saison régulière, Iliana Rupert domine la ligue dans la catégorie du tir à 3-points, avec près de 45% de réussite avec 5 tentatives par match. Reste maintenant à le reproduire en playoffs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Iliana Rupert bien partie pour être la… meilleure shooteuse de WNBA cette saison

Rupert a eu beaucoup d’occasions pour faire cette célébration du « 3-points » cette saison

Crédit photo : © David Gonzales-Imagn Images

Son profil d’intérieur stretch avait tout pour lui permettre de faire sa place en WNBA, mais aucune franchise ne l’avait vraiment utilisé à son plein potentiel. Il faut dire que sa volonté de prioriser sa carrière en équipe de France à celle dans la ligue américaine ne lui a pas facilité la tâche. Mais après des courts passages à Las Vegas en 2022 et Atlanta en 2023, Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans) a enfin trouvé une équipe qui lui fait vraiment confiance. Avec les Golden State Valkyries, elle est en train de réussir sa meilleure saison en carrière. À tel point qu’à trois jours de la fin de saison régulière, elle est tout simplement la… meilleure shooteuse extérieure de WNBA.

PROFIL JOUEUR
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
Poste(s): Pivot
Taille: 194 cm
Âge: 24 ans (12/07/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
9,5
#59
REB
3,7
#64
PD
1,6
#88

 

Au-dessus de la concurrence

44,7% à 3-points avec 4,9 tentatives de moyenne en 23 minutes par match : c’est simple, personne ne fait mieux dans la ligue. Sur ses 19 matchs disputés (dont 13 comme titulaire), cela donne un magnifique 42/94 de loin. Parmi les joueurs à minimum 50 tentatives au total, elle est leader de la catégorie. Certaines pointures de la discipline comme Kayla McBride ou Kelsey Mitchell sont loin derrière. Tout comme les snipers capables de prendre chaud comme Caitlin Clark ou Sabrina Ionescu. Bien sûr, la différence avec ces joueuses-là se fait au niveau de la couverture défensive. La plupart des shoots de Rupert sont ouverts. Même si les défenses commencent à de plus en plus se méfier, et à monter sur les pick-and-pops.

LIRE AUSSI

Car ce système de jeu reste l’arme principale de l’ancienne berruyère. 97% de ses paniers à 3-points viennent après une passe décisive, les deux-tiers du temps de la part de ses meneuses. En reculant derrière la ligne après avoir posé un écran, Rupert prend de vitesse les intérieures adverses avec la rapidité de son déclenchement de tir. Elle offre une option fiable à l’attaque des Valkyries. D’où le choix de sa coach Natalia Nakase de l’intégrer dans le cinq majeur après seulement six matchs. En août, on l’a notamment vue réussir cinq tirs primés contre Dallas et Indiana (record en carrière avec 21 points), ou encore un joli 4/4 contre Chicago. Sa qualité de tir lui ouvre énormément de portes.

 

En pleine progression : « J’ai beaucoup travaillé »

« J’ai beaucoup travaillé sur mon tir. Et forcément, plus tu tires à l’entraînement, plus tu as confiance dans ton tir en match. J’essaye de trouver mes bonnes positions. C’est toujours des bons tirs, mes super coéquipières me passent très bien la balle. Et puis il y a un super environnement ici, même quand je rate, tout le monde m’encourage et me dit de continuer à tirer parce que je suis une shooteuse. Ça me donne beaucoup de confiance. » a expliqué Iliana Rupert en conférence de presse.

LIRE AUSSI

Ses 45% de réussite à 3-points sont bien au-dessus de ses 37% en 2022, et bien sûr de ses 27% en 2023. D’où sa réponse sur le travail qu’elle a abattu, puisque ses saisons en EuroLeague récemment témoignaient déjà d’une grosse qualité de tir. Sauf catastrophe sur les deux derniers matchs, cela devrait donc suffire pour obtenir le titre de meilleur shooteuse à 3-points de la saison en WNBA, même si ses concurrentes ne sont pas loin derrière. Un bel accomplissement pour la future joueuse du Fenerbahçe avant d’entamer les playoffs, trois ans après son titre avec Las Vegas.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
