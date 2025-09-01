En mode sniper, Iliana Rupert établit son nouveau record en WNBA

Au lendemain d’une soirée bien amusante pour ses deux compatriotes, Iliana Rupert était bien décidé à elle aussi avoir son moment. Si l’intérieure n’avait pas été mal non plus la veille dans la correction infligée aux Washington Mystics (7 points, 5 rebonds), ce n’était comparé à sa sortie contre l’Indiana Fever (75-63), où elle s’est fendue d’améliorer son record de points dans la Ligue…

Une flambée à 3-points

Devenue une véritable strech-four à Golden State, Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans) a fait étalage de cet attrait de son jeu pour porter les Valkyries vers une 3e victoire consécutive. Avec Janelle Salaün, d’entrée de jeu, la soeur de Rayan Rupert a donné le ton de la soirée avec deux tirs à 3-points chacune. Portant l’écart à +20 dès le début du 2e quart-temps, la formation de Natalie Nakase s’est grandement facilitée la tâche. Malgré un retour d’Indiana en début de 4e quart-temps (55-50), C’est encore Iliana Rupert qui a repousse les ultimes velléités du Fever, avec encore deux tirs à longue distance, pour une victoire victoire 75 à 63.

Au total, Iliana Rupert a compilé 5 tirs à 3-points sur 8 tentatives, pour un total de 21 points à l’arrivée (8/12 aux tirs), soit son nouveau record en WNBA. Sur la saison, la compagne de Mathis Dossou-Yovo figure parmi les shooteuses de la ligue avec 45% de réussite à 3-points sur quasiment 5 tentatives par match.

Iliana Rupert tonight 🔥 • 21 points

• 5/8 3PM

• 8/12 FG

pic.twitter.com/nBGhIcq6SP — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) September 1, 2025

Golden State relancé dans la course aux playoffs

Avec cette victoire, à laquelle Carla Leite (7 points) et Janelle Salaun (10 points, 4 rebonds et 2 passes décisives) ont également bien contribué, Golden State (6e) est bien parti pour se qualifier en playoffs. Il reste cinq matchs à disputer aux Valkyries dans cette saison régulière WNBA.