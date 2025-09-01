Recherche
WNBA

En mode sniper, Iliana Rupert établit son nouveau record en WNBA

WNBA - Iliana Rupert a fait preuve d'une superbe adresse face au Indiana Fever lundi 1er septembre, ce qui a permis à son équipe des Golden State Valkyries de signer une belle victoire (75-63). En prime, la Française a amélioré son record de points en WNBA (21).
|
00h00
Résumé
Écouter
En mode sniper, Iliana Rupert établit son nouveau record en WNBA

Iliana Rupert a connu une grande soirée à 3-points, synonyme de record en carrière WNBA.

Crédit photo : Darren Yamashita - Imagn Images

Au lendemain d’une soirée bien amusante pour ses deux compatriotes, Iliana Rupert était bien décidé à elle aussi avoir son moment. Si l’intérieure n’avait pas été mal non plus la veille dans la correction infligée aux Washington Mystics (7 points, 5 rebonds), ce n’était comparé à sa sortie contre l’Indiana Fever (75-63), où elle s’est fendue d’améliorer son record de points dans la Ligue…

Une flambée à 3-points

Devenue une véritable strech-four à Golden State, Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans) a fait étalage de cet attrait de son jeu pour porter les Valkyries vers une 3e victoire consécutive. Avec Janelle Salaün, d’entrée de jeu, la soeur de Rayan Rupert a donné le ton de la soirée avec deux tirs à 3-points chacune. Portant l’écart à +20 dès le début du 2e quart-temps, la formation de Natalie Nakase s’est grandement facilitée la tâche. Malgré un retour d’Indiana en début de 4e quart-temps (55-50), C’est encore Iliana Rupert qui a repousse les ultimes velléités du Fever, avec encore deux tirs à longue distance, pour une victoire victoire 75 à 63.

Au total, Iliana Rupert a compilé 5 tirs à 3-points sur 8 tentatives, pour un total de 21 points à l’arrivée (8/12 aux tirs), soit son nouveau record en WNBA. Sur la saison, la compagne de Mathis Dossou-Yovo figure parmi les shooteuses de la ligue avec 45% de réussite à 3-points sur quasiment 5 tentatives par match.

Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
21
PTS
1
REB
1
PDE
Logo WNBA
GOL
75 63
IND

Golden State relancé dans la course aux playoffs

Avec cette victoire, à laquelle Carla Leite (7 points) et Janelle Salaun (10 points, 4 rebonds et 2 passes décisives) ont également bien contribué, Golden State (6e) est bien parti pour se qualifier en playoffs. Il reste cinq matchs à disputer aux Valkyries dans cette saison régulière WNBA.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
