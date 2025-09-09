L’ASVEL Féminin dévoile le nom de sa nouvelle capitaine, succédant à Laura Quevedo

Depuis sa désinscription de l’EuroCup pour éviter le couperet de la relégation administrative devant la Chambre d’appel de la FFBB, l’ASVEL Féminin travailler sereinement avec un effectif presque intégralement renouvelé. Le club a d’ailleurs annoncé le nom de sa nouvelle capitaine, faisant suite au départ de Laura Quevedo : ce sera Dayshanette Harris (1,70 m, 24 ans).

Arrivée l’été dernier en provenance de NCAA après la fin de son cursus universitaire entre Pittsburg et Clemson, la meneuse de 24 ans fait figure d’ancienne au sein de ce groupe qui voit arriver de nombreux nouveaux visages.

L’Américaine, seule rescapée de l’effectif 2024-2025 lyonnais, s’est rapidement imposée comme un élément important du collectif dessiné par Yoann Cabioc’h. Son intensité défensive et son impact offensif pour sa découverte du monde professionnel, qui plus est à l’étranger l’ont d’ailleurs rendu “décisive dans le très bon parcours de l’équipe en Eurocup” de l’équipe, comme l’expliquait son coach fin mai au moment de re-signer. En 21 minutes de moyenne, “Day Harris” apportait 10,6 points à 40% aux tirs, 3,5 rebonds, 2,5 passes décisives et 1 interception par match à son équipe.

PROFIL JOUEUR Dayshanette HARRIS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 170 cm Âge: 24 ans (20/10/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 10,6 #30 REB 3,5 #54 PD 2,5 #35

Après sa prolongation et une belle première saison, la décision de la voir endosser encore davantage de responsabilités en succédant à Laura Quevedo avec le brassard semble logique. “C’est une joueuse qui connaît le fonctionnement de l’équipe et elle incarne parfaitement nos valeurs. Elle a toujours su montrer son engagement et sa combativité”, loue Yoann Cabioc’h dans l’annonce.