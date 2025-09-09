Courtside, épisode 18 : Retour sur le crash des Bleus face à la Géorgie

Les Bleus sortis dès les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025 par la Géorgie (70-80), l’épisode 18 du podcast Courtside analyse sans détour ce naufrage. Avec Maxime Bodilis et notre envoyé spécial à Riga, Gabriel Pantel-Jouve, retour sur une élimination qui marque un coup d’arrêt brutal pour l’équipe de France.

Une heure spéciale consacrée à l’échec des Bleus

Après un EuroBasket terminé dès les huitièmes, Courtside consacre son 18e épisode à la défaite contre la Géorgie. Que s’est-il passé sur le terrain ? Quelles responsabilités du staff, qui n’a pas su trancher ou imposer des choix forts ? L’émission décortique les manques, les limites mais aussi les rares satisfactions tricolores.

Retour sur les tournois des joueurs

Parmi les points positifs, Jaylen Hoard a confirmé son potentiel, Mouhammadou Jaiteh a répondu présent dans la raquette et Élie Okobo a, par séquences, apporté un vrai dynamisme. Mais le reste est beaucoup plus mitigé : Guerschon Yabusele et Zaccharie Risacher ont alterné le bon et le moins bon, tandis que Théo Maledon, Isaïa Cordinier ou encore Bilal Coulibaly ont déçu pour diverses raisons.

Analyse d’un été manqué

Au-delà du match, Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve replacent cette déroute dans le contexte global du basket français. L’été 2025, marqué par les échecs des sélections de jeunes et désormais par celui des équipes de France A, pose des questions sur l’état actuel et futur des Bleus.

Courtside épisode 18 est disponible dès maintenant sur Ausha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict.