Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Podcast

Courtside, épisode 18 : Retour sur le crash des Bleus face à la Géorgie

EuroBasket - L'épisode 18 de Courtside revient sur l'EuroBasket 2025 manqué par l'équipe de France. Les Bleus ont été éliminés par la Géorgie 80 à 70 en huitièmes de finale dimanche.
|
00h00
Résumé
Écouter
Courtside, épisode 18 : Retour sur le crash des Bleus face à la Géorgie

Le banc de l’équipe de France durant le match contre la Géorgie

Crédit photo : Julie Dumélié

Les Bleus sortis dès les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025 par la Géorgie (70-80), l’épisode 18 du podcast Courtside analyse sans détour ce naufrage. Avec Maxime Bodilis et notre envoyé spécial à Riga, Gabriel Pantel-Jouve, retour sur une élimination qui marque un coup d’arrêt brutal pour l’équipe de France.

Une heure spéciale consacrée à l’échec des Bleus

Après un EuroBasket terminé dès les huitièmes, Courtside consacre son 18e épisode à la défaite contre la Géorgie. Que s’est-il passé sur le terrain ? Quelles responsabilités du staff, qui n’a pas su trancher ou imposer des choix forts ? L’émission décortique les manques, les limites mais aussi les rares satisfactions tricolores.

Retour sur les tournois des joueurs

Parmi les points positifs, Jaylen Hoard a confirmé son potentiel, Mouhammadou Jaiteh a répondu présent dans la raquette et Élie Okobo a, par séquences, apporté un vrai dynamisme. Mais le reste est beaucoup plus mitigé : Guerschon Yabusele et Zaccharie Risacher ont alterné le bon et le moins bon, tandis que Théo Maledon, Isaïa Cordinier ou encore Bilal Coulibaly ont déçu pour diverses raisons.

LIRE AUSSI

Analyse d’un été manqué

Au-delà du match, Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve replacent cette déroute dans le contexte global du basket français. L’été 2025, marqué par les échecs des sélections de jeunes et désormais par celui des équipes de France A, pose des questions sur l’état actuel et futur des Bleus.

Courtside épisode 18 est disponible dès maintenant sur Ausha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict.

France
France
Suivre
Podcast
Podcast
Suivre
Courtside
Courtside
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
arnami
bonjour a tous, je ne prétends pas être un expert en basket mais mon point de vue : erreur de casting sur plusieurs joueurs vous en faites d'ailleurs une analyse assez fine. pour finir je ne crois pas en Fred Fautoux. voila ce n'est que mon avis !
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Malik Fitts, ici avec Strasbourg en 2024-2025, s'est blessé sur la présaison du Boulazac Basket Dordogne
Betclic ELITE
00h00Nouveau coup dur pour Boulazac : un joueur clé gravement blessé et quasiment forfait pour la saison
EuroLeague
00h00Le Real Madrid s’attaque à Jordan Loyd (Monaco) !
Alperen Sengun a signé le cinquième triple-double de l'histoire de l'Euro pour qualifier la Turquie en demi-finales
EuroBasket
00h00La Turquie qualifiée en demi-finales de l’Euro, une première depuis 24 ans
LF2
00h00Le Rouen Métropole Basket engage deux internationales françaises U20
tarbes NF1
Féminines
00h00La Commission de Gestion de la FFBB refuse l’intégration de Tarbes en NF1 !
Le banc de l'équipe de France durant le match contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Courtside, épisode 18 : Retour sur le crash des Bleus face à la Géorgie
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
La Boulangère Wonderligue
00h00L’ASVEL Féminin dévoile le nom de sa nouvelle capitaine, succédant à Laura Quevedo
Betclic ELITE
00h00Dominik Olejniczak explique son départ en Italie : « Je commençais à m’ennuyer en Betclic ÉLITE »
WNBA
00h00Iliana Rupert bien partie pour être la… meilleure shooteuse de WNBA cette saison
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
1 / 0