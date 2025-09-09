La Turquie qualifiée en demi-finales de l’Euro, une première depuis 24 ans

Depuis qu’elle avait reçu l’EuroBasket en 2001 chez elle, la Turquie n’avait jamais atteint les demi-finales de l’EuroBasket. Portée par Alperen Sengun, la sélection d’Ergin Ataman s’est qualifiée pour le dernier carré du championnat d’Europe ce mardi 9 septembre à Riga, en Lettonie. Bien qu’accrochée au départ (19 partout après un quart-temps), elle a ensuite pris le large contre la Pologne avant de refaire l’écart quand Jordan Loyd et Mateusz Ponitka (19 points chacun) ont ramené les leur à moins de 10 points de retard. Sa victoire 91-77 lui permet d’aborder les demi-finales sereinement, contre le vainqueur de Grèce – Lituanie.

Sengun, plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un triple-double à l’Euro

Après un premier quart-temps accroché, les joueurs d’Ergin Ataman ont pris le contrôle après un dunk d’Alperen Sengun, déclencheur d’un 22-10 avant la pause (46-32). Les Polonais ont bien tenté de revenir dans le dernier quart, mais sans jamais réduire l’écart à moins de 8 points (70-78).

Héros de la soirée, Sengun a signé un triple-double historique avec 19 points, 12 rebonds et 10 passes, ajoutant 3 interceptions à sa ligne de stats. Il rejoint ainsi une courte liste de joueurs ayant réalisé un tel exploit à l’EuroBasket, aux côtés notamment de Toni Kukoc et Luka Doncic.

Youngest to do it in EuroBasket history. ALPEREN SENGUN DROPPED A TRIPLE-DOUBLE IN 25 MINUTES. 🇹🇷 pic.twitter.com/V2eP4S7FOg — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Malgré un Mateusz Ponitka combatif (19 points, 6 passes et 5 rebonds) et toujours Jordan Loyd (19 points à 5/11 aux tirs en 34 minutes), la Pologne s’arrête en quarts après une belle compétition. Côté turc, la mauvaise nouvelle est venue de la blessure au pied de Cedi Osman, heureusement revenu en fin de match.

La Turquie enchaîne ainsi une septième victoire de rang dans la compétition, égalant sa meilleure série historique, et attend désormais en demi-finale le vainqueur du duel entre la Grèce et la Lituanie. C’est le meilleur résultat de la sélection en compétition internationale depuis la finale de la Coupe du monde 2010, perdue contre les États-Unis de Kevin Durant à Istanbul.

A Riga,