Gobert et Minnesota vont-ils finir en tête à l’Ouest, Batum et les Sixers directement en playoffs ?

La saison régulière NBA 2023/2024 va s’achever ce dimanche 14 avril. Comme rarement ces dernières années, le classement des conférences Est et Ouest pourrait être chamboulée par cette dernière soirée. Si Victor Wembanyama, mis au repos par les San Antonio Spurs, n’y prendra pas part, d’autres Français seront sur les parquets de l’Association ce dimanche soir, avec de l’enjeu.

Multiples scénarios pour le podium de la conférence Ouest

Les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert (2e) termineront la saison régulière sur le podium de la conférence Ouest, mais reste à savoir à quelle place. Sa franchise est à égalité de bilan (56 victoires) avec les Denver Nuggets (3e) et le Thunder d’Oklahoma City (1er). Pour cette dernière soirée, Minnesota affrontera Phoenix, tandis qu’OKC et Denver joueront respectivement contre Dallas et Memphis. De nombreux scénarios sont possibles mais ceux qui permettraient à la franchise de l’intérieur français de terminer première sont les suivants :

Minnesota gagne, Denver perd et Oklahoma City

Minnesota gagne, Denver gagne et Oklahoma City perd

Minnesota gagne, Denver et Oklahoma City perdent

Batum et les Sixers peuvent finir entre la 5e et la 8e place

De son côté, Nicolas Batum et les Philadelphie Sixers (7e), boostés par le retour de Joël Embiid, peuvent encore espérer se qualifier directement en playoffs et éviter la phase du play-in. Pour cela, il faudra s’imposer face aux Brooklyn Nets et espérer dans le même temps une défaite du Magic d’Orlando (5e) ou des Indiana Pacers (6e), qui possèdent le même bilan comptable (46 victoires). Ces dernières équipes défieront à la maison les Milvaukee Bucks et les Atlanta Hawks.