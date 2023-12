Gobert parfait contre Dallas, Détroit frôle l’exploit

NBA - Rudy Gobert a réalisé un gros match face aux Dallas Mavericks. A l'Est, Détroit a signé sa 28e défaite de suite.

Face à des Dallas Mavericks privés de Luka Doncic, les Minnesota Timberwolves ont fait la course en tête (37-26, 12′). Guidés par Anthony Edwards (44 points), ils ont aussi pu s’appuyer sur un très bon Rudy Gobert.

Comme souvent, le pivot français a brillé face à Dallas. Il a cette fois fini à 20 points à 7/7 aux tirs et 6/7 aux lancers francs, 11 rebonds et 3 contres en 38 minutes.

Et de 28 pour Détroit !

C’est le 23e succès des Wolves qui auraient pu revenir à hauteur de Boston (24 victoires et 6 défaites) si les Celtics avaient perdu contre Détroit. Car les Pistons, portés par Cade Cunningham (31 points et 9 passes décisives), menaient 66-47 à la pause. Mais Boston est revenu, passé devant avant que Bojan Bogdanovic n’arrache la prolongation. Finalement, Détroit a enregistré sa 28e défaite de suite, battant ainsi le record sur une même saison et égalisant le record des Sixers à cheval sur deux saisons. En sortie de banc, Killian Hayes n’a joué que 10 minutes, pour 2 points à 1/3 aux tirs, 2 rebonds et 3 balles perdues.