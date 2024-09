Gravelines-Dunkerque complète son effectif avec le pivot autrichien Giorgi Bezhanishvili

C’est avec un pivot que Gravelines-Dunkerque clôt son recrutement, avec la signature de Giorgi Bezhanishvili. Cet intérieur autrichien, d’origine géorgienne, a pour le moment effectué la grande majorité de sa carrière outre-Atlantique.

Giorgi 𝗕𝗲𝘇𝗵𝗮𝗻𝗶𝘀𝗵𝘃𝗶𝗹𝗶 pour clôturer le recrutement ! ✍🏻🏴‍☠️ Le BCM tient son poste 5 avec la signature de Giorgi Bezhanishvili (2.06m) L’intérieur autrichien d’origine géorgienne est la dernière pièce du puzzle Maritime ✅ 🔗➡️ https://t.co/3VbUW3FAb4#TousBCM pic.twitter.com/aX7QngW91m — BCM Basketball (@BCMBasket) September 5, 2024

Un début de carrière entre G-League et Canada

Avant de s’envoler pour le championnat universitaire américain et la faculté d’Illinois Fighting Illi, Giorgi Bezhanishvili a disputé une saison dans son pays adoptif, l’Autriche (6,1 points par match en 20 minutes de jeu à Klosterneuburg en 2016-2017). Après la NCAA, « Giorgi B » a navigué entre les États-Unis et le Canada, plus précisément entre G-League et la LECB (Ligue élite canadienne de basket-ball).

Le club annonce que Giorgi Bezhanishvili est « complémentaire de Valentin Chery, en raison de sa mobilité et de sa panoplie offensive ».