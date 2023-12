Gravelines-Dunkerque peut désormais compter sur Krys Clyburn

Betclic ELITE - L'arrière américain Krys Clyburn va enfin fouler les parquets du championnat de France avec Gravelines-Dunkerque à l'occasion de la réception de la SIG Strasbourg ce samedi (18h30).

Gravelines-Dunkerque va compter un renfort de plus pour la réception de la SIG Strasbourg ce samedi (18h30). Dans sa quête de signer une 3e victoire consécutive à domicile en Betclic ELITE (après Nancy et Cholet), le BCM va pouvoir enfin compter sur Krys Clyburn (1m98, 27 ans) en championnat. Première recrue étrangère du club nordiste l’été dernier, l’ailier américain s’était blessé au genou en pré-saison début septembre. Il a repris la compétition ce mercredi à l’occasion de la victoire de Gravelines-Dunkerque à Manisa (67-78) pour l’ouverture du top 16 de la FIBA Europe Cup.

« Il est bien. Pour quelqu’un qui n’a pas joué pendant trois mois, être capable de donner 17 minutes, tout de suite, en Coupe d’Europe, c’est pas mal, se satisfaisait Jean-Christophe Prat auprès de La Voix du Nord. C’était important de bien l’intégrer. »

En revanche, Gravelines-Dunkerque ne pourra toujours pas s’appuyer sur son shooteur canadien Johnny Berhanemeskel (mollet). « On ne veut pas prendre de risque, ça prendra une semaine de plus », a indiqué le technicien du BCM. À Sportica ce samedi face à Strasbourg, les Maritimes pourront donc compter sur huit joueurs professionnels et trois joueurs Espoirs (Hugo Boumpoutou, Adrien Tyberghien, Roman Domon).