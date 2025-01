Grosse perf’ et record de temps de jeu en pro : Noa Essengue se hisse dans le Top 10 à l’évaluation en EuroCup !

Après sa magnifique performance face aux Italiens de Trento la semaine dernière(18 points et 8 rebonds), Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) a remis le couvert face aux Monténégrins du Buducnost Podgorica.

Record à l’évaluation

Cette fois, l’ailier-fort orléanais s’est fendu de 19 points à 5/8, 7 rebonds, 1 passe décisive, 3 interceptions et 1 contre pour 28 d’évaluation en 36 minutes. Son record à l’évaluation en EuroCup et de loin son plus gros temps de jeu à l’échelon professionnel, même s’il avait joué 37 minutes la saison dernière en playoffs de la troisième division allemande et même 40 lors du Next Generation Tournament.



Sur des bonnes coupes dans la raquette, des pénétrations incisives et même un 3 points bien ouvert, l’intérieur du Ratiopharm Ulm s’est créé différentes situations pour s’assurer de rentrer des paniers. De par son agressivité et son physique hors normes, il a provoqué beaucoup de fautes (8). Sur 12 lancers francs, le Français en a inscrit 8. De l’autre côté du terrain, l’ailier fort s’est montré intransigeant en faisant valoir toute sa polyvalence défensive.

Watched Noa Essengue have a very impressive performance in Ulm tonight alongside several NBA executives. 19 points, 7 rebounds, 3 steals for the 6'11, 18-year old demonstrating all his defensive versatility, talent and upside. pic.twitter.com/loTPVGadew — Jonathan Givony (@DraftExpress) January 22, 2025

Auteur de deux très bonnes prestations consécutives en Coupe d’Europe, Noa Essengue doit toutefois continuer à gagner en régularité. Entre-temps, sa sortie en BBL a été fade (5 points à 2/5 et 6 rebonds à Braunschweig). Il y a quinze jours, il avait aussi trouvé ses limites face au très haut niveau de Gran Canaria (5 points à 1/4).

18e de la dernière Mock Draft

Reste que sa campagne d’EuroCup reste particulièrement satisfaisante pour un jeune de 18 ans : 12,9 points à 56%, 5,2 rebonds et 1,2 interception pour 16,5 d’évaluation. Dans le domaine, il s’est même hissé dans le Top 10 de toute la compétition, à la faveur de sa pointe à 28. Cela lui a notamment permis de dépasser Kur Kuath ou Jordan Ford. De quoi continuer à faire grimper sa cote dans les prévision de draft, lui qui apparait à la 18e place du dernier classement publié par ESPN ?

Cependant, le Ratiopharm Ulm continue de lâcher du terrain. Battue pour la quatrième fois d’affilée, l’équipe allemande s’est inclinée à domicile face au Buducnost, victime notamment de la prestation magistrale d’une figure bien connue de Betclic ÉLITE, Rasheed Sulaimon (27 points), MVP de la Leaders Cup 2020 avec Dijon, également passé par les Metropolitans 92 et Bourg-en-Bresse.