Guerschon Yabusele explose tous ses records dans un duel avec Nikola Jokic !

Quelques heures avant le match, plusieurs insiders comme Michael Scotto ou Marc Stein donnaient une liste des équipes de playoffs potentiellement intéressées par un transfert de Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans). Parmi elles, les… Denver Nuggets. Or les deux équipes s’affrontaient dans cette nuit du 31 janvier au 1er février. Et le Français, reconverti pivot titulaire depuis une dizaine de matchs, a réussi son opération séduction en dépassant largement son record personnel.

Un match idéal pour s’illustrer offensivement

Depuis son retour en NBA, Yabusele a déjà dépassé quatre fois la barre des 20 points. Ce qui est déjà remarquable pour un joueur au minimum salarial. Mais il n’avait jamais vraiment explosé les compteurs. Les ballons en fin de match revenaient souvent aux superstars de l’effectif, même quand il était dans un bon soir. Cette nuit, avec Joel Embiid et Paul George absents, il a pu se faire plaisir.

Dans un match ultra-offensif avec 30 points minimum marqués par les deux équipes dans chaque quart-temps, le « Dancing Bear » a commencé très fort. En vis-à-vis avec le triple MVP Nikola Jokic, il a profité de la nonchalance défensive de ce dernier pour s’illustrer. « Jokic protège beaucoup l’arceau, donc on continue de faire jouer Yabu en “pop”. Il a rentré des 3-points et maintenant les défenseurs viennent s’occuper de lui, donc il va falloir qu’il attaque l’arceau » analysait à la mi-temps le coach des Sixers Nick Nurse, alors que son protégé avait déjà marqué 18 points.

Yabusele termine le match avec 28 points à 12/17 aux tirs (dont 4/7 à 3-points), 7 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en 36 minutes. De loin son meilleur match en carrière. Il bat largement son record de points (22 auparavant), de tirs tentés et de tirs réussis. Tout au long du match, ses pick-and-rolls/pop avec son meneur Tyrese Maxey ont été incessants. D’abord peu respecté par la défense des Nuggets au large, il est ensuite allé chercher quelques paniers sur rebonds offensifs quand ces derniers se sont adaptés. En bref, une performance complète en attaque.

Mais moins de l’autre côté du terrain, puisque Nikola Jokic, qui lui rend 10 centimètres et 10 kilos, s’est quelque peu joué de lui (28 points, 9 rebonds, 13 passes décisives). De quoi expliquer la défaite des Sixers, qui n’ont pas non plus réussi à défendre Jamal Murray (31 points, 11 passes décisives). Dans un match avec des défenses aux abonnés absents, il était difficile de rivaliser avec la puissance de frappe des champions 2023. Surtout avec un effectif décimé.

Opération séduction réussie ?

Avec ce carton offensif, l’ancien du Real Madrid prouve définitivement que son rendement n’est pas celui d’un contrat minimum. Ce qui sera important pour les négociations estivales, lorsqu’il sera agent libre et pourra signer où il veut. Sa remarquable saison devrait lui donner le droit de rêver d’un contrat à huit chiffres par an, sur plusieurs saisons. Ce que les Sixers ne sont pas en capacité de lui offrir. En plus des Nuggets, les New-York Knicks, les Minnesota Timberwolves et les… Boston Celtics – son ancienne équipe – sont parmi les candidats intéressées par son profil. En cas de transfert, celui-ci devra avoir lieu très rapidement, avant la date limite du 6 février.