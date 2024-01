Guerschon Yabusele : « Je ne vais pas attendre la NBA, j’attends les Jeux »

Guerschon Yabusele a vécu une année 2023 compliquée, marquée par une longue suspension en EuroLeague au printemps dernier suite à une bagarre, une cruelle désillusion à la Coupe du monde avec les Bleus, et une vilaine blessure au genou à l’automne qui l’a éloigné des terrains sept semaines durant. L’ancien Celtic de Boston (NBA) voit grand pour le Real Madrid en 2024 et n’entend pas retourner en NBA – alors que des franchises étaient intéressées au printemps dernier – pour y faire de la figuration, comme il le confiait jeudi au quotidien L’Équipe.

Décidé à ne pas revivre ce qu’il a vécu à Boston puis à Philadelphie en NBA, avec 74 matchs disputés seulement en deux saisons, Guerschon Yabusele se voulait très lucide sur sa situation et sur ses ambitions. « J’ai envie de retourner en NBA, mais je joue pour la meilleure équipe d’Europe et je gagne des titres. Pourquoi quitter ça pour cirer un banc là-bas ? C’est peut-être ce que font les jeunes aujourd’hui, moi j’ai déjà donné », expliquait-il avant le revers de sa formation en principauté. En 23 minutes en sortie de banc, l’ancien joueur de Roanne, Rouen et l’ASVEL a cumulé 5 points et 9 rebonds.

« Tout rafler » en 2024



Le natif de Dreux, qui espère « tout rafler » avec le Real Madrid cette année (championnat, Copa del Rey, EuroLeague) avant de briller aux Jeux olympiques de Paris avec les Bleus, a conscience du défi qui se dresse devant lui et n’entend pas se laisser disperser par la NBA. « Cet été, les Bleus vont arriver directement après la fin de saison donc je ne vais pas attendre la NBA. J’attends les Jeux. »

Si les JO de Paris sont bel et bien dans le viseur, Guerschon Yabusele est attendu en bleu dès le mois prochain pour participer à la fenêtre de qualifications pour l’Euro 2025. Une première date dans un calendrier 2024 très riche pour le Madrilène.