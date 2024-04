Héléna Ciak (ASVEL) forfait pour le match retour contre Basket Landes

Héléna Ciak est sortie sur blessure face à Basket Landes, ce jeudi 18 avril au bout de 27 secondes de jeu. L’intérieure de l’ASVEL Féminin a été victime d’une déchirure à la cuisse. Ainsi, l’internationale française ne pourra pas disputer le match retour qui a lieu le 22 avril prochain à Mont-de-Marsan.

❌ Sortie après quelques secondes de jeu hier, notre intérieure 𝑯𝒆𝒍𝒆𝒏𝒂 𝑪𝒊𝒂𝒌 souffre d'une déchirure au niveau de la cuisse et sera donc indisponible pour le match retour face à Basket Landes. #ASVElles #BeBold pic.twitter.com/EAbU8A7Qq0 — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) April 19, 2024

Cette blessure remplit un peu plus l’infirmerie de Lyon-Villeurbanne qui n’avait que 5 joueuses professionnelles ce jeudi 18 avril sur la feuille de match (Héléna Ciak, Alexia Chery, Endy Miyem ainsi que les remplaçantes médicales Shyla Heal et Chelsea Mitchell). L’ASVEL n’a jamais joué un match de la saison avec plus de 10 joueuses pros. Aucune joueuse n’a été épargnée : Sandrine Gruda (déchirure musculaire), Marine Johannès (commotion), Marine Fauthoux (hernie), Gabby Williams (pied), Juste Joycte (Hanche), Héléna Ciak (cuisse), Endy Miyem, Laura Quevedo (commotion), Julie Allemand (genou), Alexia Chery (genou). Même la pigiste Alice Kunek a été touché par une blessure : une luxation dentaire.

Avec la blessure d’Héléna Ciak, la rencontre de lundi prochain, dans les Landes, s’annonce difficile pour l’ASVEL qui ne pourra aligner que quatre joueuses professionnelles. A moins que Sandrine Gruda, qui s’entraînait cette semaine, ne soit apte à jouer. Héléna Ciak a sans doute disputé son dernier match avec l’ASVEL ce jeudi 18 avril puisqu’elle devrait rejoindre Villeneuve d’Ascq à l’intersaison, après cinq saisons passées à Lyon.