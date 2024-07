Hué, mais historique : 6e tournoi olympique pour Rudy Fernandez, un record !

Le son – défaillant – a beau être l’un des rares points noirs de la première journée dans le sublime écran des Jeux Olympiques 2024, le public lillois a immédiatement réagi à la vue de Rudy Fernandez s’avançant pour la présentation des équipes. Une bordée de huées, en souvenir du bon vieux temps, version cravate 2011 sur Tony Parker, cette époque où la Roja hantait tous les cauchemars bleus.

En pénétrant sur le parquet du Stade Pierre-Mauroy à 5 minutes et 27 secondes de la fin du premier quart-temps, Rudy Fernandez (1,96 m, 39 ans) a pourtant écrit l’histoire du basket mondial à Villeneuve-d’Ascq. L’ailier aux 262 sélections a ainsi officialisé sa participation à sa sixième olympiade, surpassant le record co-détenu par sept joueurs, dont les Australiens Patty Mills et Joe Ingles, vainqueur du premier match avec les Boomers (92-80), qui dispute ses 5e Jeux Olympiques.

Les joueurs avec le plus de participations aux Jeux Olympiques : Rudy Fernandez (Espagne) : 6 JO Teofilo Cruz (Porto-Rico), Andrew Gaze, Patty Mills et Joe Ingles (Australie), Juan Carlos Navarro (Espagne), Oscar Schmidt (Brésil), Luis Scola (Argentine) : 5 JO

Rudy Fernandez a démarré son interminable carrière internationale par les Jeux Olympiques 2004, à Athènes. Alors âgé de 19 ans, il avait tourné à 5,4 points de moyenne en 10 minutes. Puis il a gagné trois médailles d’affilée : l’argent à Pékin 2008 (13,1 points de moyenne, et un dunk inoubliable sur Dwight Howard) et Londres 2012 (9,6 points), au bout de deux finales homériques contre les États-Unis, puis le bronze à Rio 2016 (10,3 points). À Tokyo, en 2021 (5 points de moyenne), l’Espagne n’avait pas dépassé le stade des quarts de finale, sortie par Team USA (81-95).

Auteur de 0 point à 0/2 en 17 minutes, le futur retraité (à la fin de ces JO) a démarré très doucement sa sixième campagne olympique consécutive. Toutefois, avec une interception, le capitaine espagnol s’est hissé sur le podium des meilleurs de l’histoire dans la catégorie (37), à égalité avec Manu Ginobili, devançant LeBron James et Patty Mills (36). Devant, il ne reste plus qu’Andrei Kirilenko (43) et Chris Paul (38). Avant de raccrocher définitivement les baskets, Rudy Fernandez peut également devenir l’homme le plus capé de l’histoire aux JO, à égalité avec l’Australien Andrew Gaze (40 rencontres disputées). Mais pour cela, il faudrait atteindre le dernier carré et ne pas rater un seul match de la compétition.

À Villeneuve-d’Ascq,