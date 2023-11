Hugo Besson marque 24 points mais FMP Belgrade perd encore

Ligue adriatique - Hugo Besson a inscrit 24 points mais son équipe du FMP Belgrade s'est inclinée 99 à 86 à domicile contre le SC Derby.

Hugo Besson a égalé son record de points (24) depuis son arrivée au FMP Belgrade, mais son équipe s’est inclinée ce dimanche 26 novembre pour la 9e journée de la Ligue adriatique.

En difficulté défensivement, l’équipe du jeune arrière français a sombré en deuxième mi-temps (58 points encaissés), décrochant complètement dans un dernier quart-temps mal maîtrisé (19-29). Face aux Monténégrins du SC Derby, club basé à Podgorica, le Varois a néanmoins eu l’occasion de continuer à s’exprimer, comme il l’apprécie. Certes maladroit à 3-points (0/5), il a fini à 8/11 à 2-points tout comme aux lancers francs, grâce à ses 7 fautes provoquées. En revanche, il a connu du déchet (2 passes décisives pour 7 balles perdues) même s’il a aussi été actif avec 4 interceptions en moins de 34 minutes.

L’ancien joueur de Hyères-Toulon, l’Élan Chalon, Saint-Quentin, des New Zealand Breakers et des Metropolitans 92 tourne à 16,7 points de moyenne mais peut encore progresser en passant un cap sur son adresse derrière l’arc (26,1%). De quoi aider son équipe à remonter au classement, elle qui a perdu à six reprises en neuf matches de championnat.