Hugo Mienandi quitte Le Mans pour rebondir en Pro B

Le Mans Sarthe Basket (MSB) a officialisé ce lundi 25 novembre la résiliation à l’amiable du contrat d’Hugo Mienandi (2,00 m, 21 ans). À la demande du joueur, courtisé par une équipe de Pro B, le club sarthois a accepté de lui permettre de poursuivre sa carrière dans l’antichambre de l’élite.

Un talent en quête de temps de jeu

Produit du centre de formation du MSB, Mienandi, champion d’Europe U20 en 2023 avec l’équipe de France, n’a pas trouvé sa place dans l’effectif de Guillaume Vizade cette saison. Avec seulement quatre apparitions et une moyenne de 3,5 minutes par match en Betclic ELITE, il a fait le choix de rejoindre une équipe où il pourra s’exprimer davantage. Le jeune poste 4/3 s’est déjà illustré en Pro B lors des deux précédentes saisons avec Évreux et Angers, confirmant son potentiel dans un rôle plus responsabilisé.

Une page qui se tourne pour Le Mans

Très apprécié au sein du vestiaire manceau pour son état d’esprit irréprochable, le natif de Trappes avait rejoint le MSB en tant que pensionnaire du centre de formation en 2018 avant d’intégrer l’équipe professionnelle.