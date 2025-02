Huit nouvelles équipes qualifiées pour l’EuroBasket 2025

Ce vendredi 21 février a été marqué par une soirée intense dans les qualifications pour l’EuroBasket 2025. Si la France a validé son ticket avec une victoire en Croatie, sept autres nations ont également décroché leur qualification pour le tournoi continental.

Les Bleus sont restés invaincus en s’imposant à Zadar face à une équipe de Croatie menée par un Mario Hezonja en feu (37 points, 11 rebonds). Malgré un retour tardif des locaux, les hommes de Frédéric Fauthoux ont gardé leur calme pour s’imposer 83-80. Cette victoire assure la 40e participation de la France à l’EuroBasket et condamne la Croatie, qui ne verra pas la compétition pour la première fois de son histoire.

Dans le même groupe que la France, la Bosnie-Herzégovine a profité de la défaite croate pour valider son billet grâce à un avantage au point-average et sa victoire face à Chypre. Coéquipier de Mario Hezonja au Real Madrid, Dzanan Musa s’est lui aussi amusé (31 points) avant de retrouver les Bleus à Orléans. C’est une énorme désillusion pour la Croatie, qui avait atteint les demi-finales en 2013 mais qui manque cette fois la qualification.

No one loves playing for their country more than Dzanan Musa 💯

31 PTS 6 REB 4 AST as Bosnia & Herzegovina clinch a #EuroBasket spot! 🇧🇦 pic.twitter.com/2V4QIcd4rg

