Le Portugal dans l’histoire, la Suisse de François Gomez de retour : le tableau de l’EuroBasket féminin 2025

Les 16 équipes participantes à l’EuroBasket féminin 2025 sont désormais connues. L’on retrouvera notamment le Portugal, qui manque l’histoire en décrochant sa première qualification pour l’EuroBasket féminin, tandis que la Suisse est de retour après près de sept décennies d’absence.

