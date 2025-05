« Il faut leur donner beaucoup de crédit » : Vichy termine la série à domicile en renversant Blois

Cette série entre l’ADA Blois et la JA Vichy avait tout d’un piège pour les Blésois, tête de série n°1 de ces barrages d’accession en Betclic ELITE, soit peu ou prou les playoffs de Pro B. Deux matches plus tard, force est de constater qu’il va falloir arrêter de sous-estimer cette équipe de Vichy qui semble intraitable. Après un triomphe au Jeu de Paume, la tête de série n°8 de ces playoffs a offert à son public, au terme d’un match serré (92-88).

Triste fin de saison pour Blois

Blois a échoué à seulement une victoire du titre de Pro B (et d’une remontée express dans l’élite). Encore sonnés à la fin du match, les joueurs de David Morabito ont pourtant réalisé un bon match, à l’image de Romuald Morency (2,02 m, 29 ans). « Je pense qu’on fait un match complet ce soir. On voulait stopper leur jeu rapide et leur rebond offensif. On l’a bien fait en première mi-temps mais ils sont revenus dans le troisième quart. On a fait plus ou moins le match qu’il fallait faire.« , explique l’ailier-fort blésois dans les colonnes de La Nouvelle République.

Pour autant, le joueur de l’ADA a félicité ses adversaires du soir : « Entre deux bonnes équipes, ça se joue sur un score serré et ça ne tombe pas de notre côté ce soir. Il faut leur donner beaucoup de crédit. Ils avaient très bien joué chez nous et ont été de nouveau très bons ce soir. Ils font partie des meilleures équipes depuis janvier. »

Mais qui pour arrêter Vichy ?

Les hommes de Dounia Issa semblent incapables de perdre dernièrement. A ce propos, le technicien vichyssois a déclaré, toujours auprès de La Nouvelle République :

« En première mi-temps, on a manqué d’intensité avec une seule faute d’équipe à deux minutes de la fin du deuxième quart-temps. On a eu des difficultés aussi en attaque mais notre ADN reste la défense. N’encaisser que 38 points en deuxième nous a aidés à avoir de la relance et du jeu rapide. Leur défense de zone nous a un peu perturbés, mais on l’a mieux attaquée en deuxième. On a retrouvé de l’adresse, donné moins de jeu rapide. Ce qui est beau, c’est qu’on a été au niveau de l’enjeu.«

En demi-finales, Vichy fera face à une autre surprise : l’ASA Gries-Souffel. Tête de série n°6, les Alsaciens ont surpris Pau-Lacq-Orthez et tenteront d’atteindre la finale. Une série qui s’annonce imprévisible.