Iliana Rupert victime d’une fracture de la main !

Mersin perd Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans) au pire moment de la saison. L’intérieure française a été victime d’une fracture de la main gauche, ce qui l’a contraint à devoir s’arrêter un minimum de six semaines. C’est une très mauvaise opération pour Mersin puisque le club turc attaque les demi-finales du play-in ce mercredi face à Valence.

Déjà privé de Regan Magarity, le demi-finaliste de l’EuroLeague 2024 vient d’engager la Française Christelle Diallo (1,93 m, 31 ans) dans le secteur intérieur. Cette saison, Iliana Rupert est la deuxième meilleure marqueuse de son équipe en Coupe d’Europe (16,5 points), derrière Natasha Howard (18,1).

