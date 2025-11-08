Recherche
NCAA

Ilias Kamardine réussit ses débuts avec Ole Miss

NCAA - Pour son deuxième match officiel avec Ole Miss, l’arrière français Ilias Kamardine a brillé face à Louisiana-Monroe. L’ancien joueur de Dijon a signé une prestation complète des deux côtés du terrain.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ilias Kamardine réussit ses débuts avec Ole Miss

Ilias Kamardine joue désormais à Ole Miss, en NCAA

Crédit photo : © Vasha Hunt-Imagn Images

Arrivé cet été à l’université d’Ole Miss (Mississippi) après son passage par la JDA Dijon et une médaille d’or à l’EuroBasket U20 en 2023, Ilias Kamardine (1,93 m, 22 ans) s’impose aux États-Unis. Pour son deuxième match sous les couleurs des Rebels, le Marseillais a largement contribué à la victoire 86–65 contre Louisiana-Monroe avec 15 points, 7 passes décisives, 3 interceptions et un solide 6/9 aux tirs dont 3/5 à 3-points.

Kezza Giffa très rentable en sortie de banc

Pour une deuxième sortie officielle en NCAA, Ilias Kamardine a affiché tout ce qui fait sa force : efficacité, lecture du jeu et sérénité. Avec 7 passes décisives, il a fluidifié l’attaque d’Ole Miss tout en gardant une sélection de tir exemplaire (6/9 aux tirs). Son adresse extérieure (3/5 à 3-points) a confirmé son évolution offensive et son rôle croissant comme menace sur le périmètre. A ses côtés, son compatriote Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) a ajouté 9 points à 3/6 et 3 passes en 15 minutes en sortie de banc.

Plus tôt cette semaine, Kamardine avait déjà cumulé 13 points, 3 rebonds et 4 passes décisives en 27 minutes face aux modestes Southeastern Louisiana Lions (88-58), et Giffa s’était montré redoutable en sortie de banc (12 points à 3/3 et 5/6 aux lancers francs en 15 minutes).

Leadership et impact défensif

S’il s’est montré efficace offensivement, le Français a également imposé son intensité en défense. Auteur de 3 interceptions et d’un contre, il a souvent initié les transitions rapides de son équipe. Sa maturité et son expérience européenne se sont ressenties sur les deux côtés du terrain, un atout rare à ce niveau.

Joueur bien installé en Betclic ELITE à Dijon, Ilias Kamardine confirme match après match son statut de prospect européen complet. Sa prestation face aux Warhawks de Louisiane-Monroe illustre une adaptation réussie au basket universitaire américain.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
