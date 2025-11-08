Ilias Kamardine réussit ses débuts avec Ole Miss

Arrivé cet été à l’université d’Ole Miss (Mississippi) après son passage par la JDA Dijon et une médaille d’or à l’EuroBasket U20 en 2023, Ilias Kamardine (1,93 m, 22 ans) s’impose aux États-Unis. Pour son deuxième match sous les couleurs des Rebels, le Marseillais a largement contribué à la victoire 86–65 contre Louisiana-Monroe avec 15 points, 7 passes décisives, 3 interceptions et un solide 6/9 aux tirs dont 3/5 à 3-points.

(6’4” Senior Guard | Ole Miss Rebels – SEC) French senior Ilias Kamardine delivered another highly efficient and composed performance for Ole Miss, showcasing his improved playmaking, shooting consistency, and veteran poise in the team’s 86–65 win over… pic.twitter.com/NnstOKlpfN — Scouting lab (@scouting_lab) November 8, 2025

Kezza Giffa très rentable en sortie de banc

Pour une deuxième sortie officielle en NCAA, Ilias Kamardine a affiché tout ce qui fait sa force : efficacité, lecture du jeu et sérénité. Avec 7 passes décisives, il a fluidifié l’attaque d’Ole Miss tout en gardant une sélection de tir exemplaire (6/9 aux tirs). Son adresse extérieure (3/5 à 3-points) a confirmé son évolution offensive et son rôle croissant comme menace sur le périmètre. A ses côtés, son compatriote Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) a ajouté 9 points à 3/6 et 3 passes en 15 minutes en sortie de banc.

Plus tôt cette semaine, Kamardine avait déjà cumulé 13 points, 3 rebonds et 4 passes décisives en 27 minutes face aux modestes Southeastern Louisiana Lions (88-58), et Giffa s’était montré redoutable en sortie de banc (12 points à 3/3 et 5/6 aux lancers francs en 15 minutes).

Ilias Kamardine vs UL Monroe during NCAA D1. 24 MIN | 15 PTS | 7 AST | 4 STK Great showing for the Marseille native with a little bit of everything in this great win. He was a clear NBA prospect in Dijon in my opinion and is a sleeper contender for NPOY for his senior season. pic.twitter.com/lHWSxFINH2 — Amine (@AmineAOthmani) November 8, 2025

Leadership et impact défensif

S’il s’est montré efficace offensivement, le Français a également imposé son intensité en défense. Auteur de 3 interceptions et d’un contre, il a souvent initié les transitions rapides de son équipe. Sa maturité et son expérience européenne se sont ressenties sur les deux côtés du terrain, un atout rare à ce niveau.

Joueur bien installé en Betclic ELITE à Dijon, Ilias Kamardine confirme match après match son statut de prospect européen complet. Sa prestation face aux Warhawks de Louisiane-Monroe illustre une adaptation réussie au basket universitaire américain.