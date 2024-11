Illan Piétrus (Strasbourg) out trois mois

Officiellement « économisé » dimanche à Paris (74-106), Illan Piétrus (1,92 m, 19 ans) ne retrouvera pas les parquets au sortir de la trêve internationale. Ni même avant la fin de l’année. Le jeune arrière va rater les trois prochains mois de compétition à cause d’une grosse entorse de la cheville.

🚨 𝑰𝑵𝑭𝑶 𝑬𝑭𝑭𝑬𝑪𝑻𝑰𝑭 🏥 Victime d’une grosse entorse avec contusion à la cheville, Illan Pietrus sera absent lors des trois mois à venir. L’ensemble du club souhaite un bon rétablissement à @Pietrusjr11 ‼️🫶#gosig pic.twitter.com/H9tDTf6s0C — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) November 19, 2024

Un vrai coup d’arrêt dans sa progression, alors qu’il avait retrouvé le sourire ces derniers temps grâce à un vrai rôle à la SIG Strasbourg (10 minutes de moyenne), au moins en étant utilisé à tous les matchs (4,2 points à 39%, 0,6 rebond et 1,1 passe décisive). « Il a aujourd’hui un terrain d’expression et un contexte favorable pour se développer », disait le technicien catalan après la belle performance de son protégé à Bourg-en-Bresse le 2 novembre (8 points en 12 minutes). « Il le saisit et il nous amène tout ce qu’il peut sur le terrain en rotation d’Artis. C’est un attaquant naturel : on sait qu’il peut porter la balle, avoir des lay-up, mettre des tirs à 3-points… Il est de plus en plus constant car il joue juste, il comprend le jeu, il a la bonne lecture défensive. Je suis content de sa progression et du travail qu’il fournit. »

Alors que le marché des JFL sans club est assez pauvre, surtout à ce poste-là, la SIG Strasbourg devrait être particulièrement démunie à l’arrière pour son prochain match contre l’ASVEL le 1er décembre. Pour cause, son alter-ego Maxence Lemoine a lui été convoqué pour le Next Generation Tournament d’Istanbul ce week-end là.