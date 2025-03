« Ils ont des arguments à la con, des pressions à la con » : Vafessa Fofana s’agace du niveau des arbitres

Sur le fond, Vafessa Fofana avait raison. Le 8 mars dernier, à Bourg-en-Bresse (84-94), le capitaine gravelinois est entré dans une colère noire après un panier invalide (après les 24 secondes) de Maksim Salash, pourtant accordé par les arbitres, dans le money-time.

Mais sur la forme ? Sa rage, certes compréhensible sur le moment, lui a valu une faute technique et aurait pu déboucher sur une suspension, comme Williams Narace, particulièrement problématique dans l’optique de la course au maintien.

Deux semaines après, l’ancien choletais n’avait toujours pas décoléré. Avant la réception de Nancy, perdue par le BCM (84-87), il s’est fendu d’une diatribe à l’égard du corps arbitral dans les colonnes de La Voix du Nord, lui qui avait déjà critiqué le corps arbitral en février à l’issue de la réception de Cholet.

« En ce moment, oui, (il y a beaucoup de frustration à l’égard de l’arbitrage). Il y a des choses qui sont trop grossières. À Bourg-en-Bresse, on prend un panier après le buzzer, je me plains à l’arbitre, je prends une technique. On demande aux joueurs de faire leur travail, d’être calmes, mais les arbitres, je ne vois pas en quoi ils progressent. C’est bien beau de nous faire la morale sur les arbitres, mais qu’ils fassent aussi leur job. Si à six yeux, ils n’arrivent pas à voir, il y a un problème. Ils ont des arguments à la con, des pressions à la con. Ne venez pas bousiller notre jeu. »

Vafessa Fofana a aussi profité du micro tendu par La Voix du Nord pour répéter le discours de son entraîneur Jean-Christophe Prat. Malgré la mauvaise série du BCM, qui s’est étendue après cet interview contre Nancy, l’équipe reste sereine dans sa quête de maintien.

« Il n’y a pas d’inquiétude. C’est vrai, c’est frustrant. Nos matchs, ce sont toujours les mêmes. On perd de peu. Je sais que ça va tourner. Il faut qu’on donne plus. Faire plus. Et ça va nous permettre de gagner les matchs, de casser cette dynamique. On n’est pas dans un truc où tout le monde a la tête basse, s’en fout, etc. »