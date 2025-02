« Ils ont triché » : Victor Wembanyama et Chris Paul disqualifiés du Skills Challenge

Victor Wembanyama et Chris Paul ont tenté un coup de poker lors du Skills Challenge du All-Star Game NBA 2025. Mais la stratégie des deux compères des Spurs n’a pas été gagnante. Au contraire, ils ont été éliminés de la compétition après avoir tenté d’exploiter une faille du règlement.

« S’il y a une faille dans les règles, c’est ça le problème »

Ouvrant le bal pour la 2e journée du All-Star week-end à San Francisco, dans ce concours alliant dribbles, passes et tirs, Victor Wembanyama et Chris Paul ont fait usage de la stratégie suivante : jeter les trois ballons à shooter sur chaque spot de tir afin de gagner du temps et de passer à l’étape suivante. Il est vrai que le règlement stipule que pour passer chaque spot de tir, il faut soit marquer un panier, soit effectuer les trois tentatives.

« C’était mon idée, je ne le regrette pas, c’était une bonne idée », expliquait Victor Wembanyama, dans des propos rapportés par L’Équipe. « On avait le meilleur temps, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Est-ce que je m’attendais à être disqualifié ? Non. Si le challenge nous permet de faire ça, s’il y a une faille dans les règles, c’est ça le problème ».

Wemby and CP3 really cheesed the Skills Challenge by intentionally breaking the rules 😂 They were disqualified 😭 pic.twitter.com/OnIMUwCXPi — WembyMuse (@Wemby_Muse) February 16, 2025

Risacher et Sarr stoppés en demi-finale

Sauf que cette stratégie n’était du goût de la NBA, qui a éliminé quasiment dans la foulée le duo des Spurs, auteur logiquement d’un chrono canon. Au final, c’est le duo de Cleveland, Donovan Mitchell – Evan Mobley, qui a remporté le Skills Challenge, gagnant la finale face à la paire des Warriors Draymond Green – Moses Moody. La star n’a pas manqué de réagir à la prestation des Spurs : « Ils ont triché », a-t-il souri. La paire 100% française Zaccharie Risacher – Alexandre Sarr n’a pas été aussi fourbe que Wembanyama et Paul, mais a vu son aventure se terminer rapidement, ne parvenant pas à se qualifier en finale.