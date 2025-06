Inès Zounia part en NCAA à Grand Canyon

L’exode des Français en NCAA se conjugue aussi au féminin. Après une saison en LF2 à Mondeville où elle a peu joué (5 minutes de moyenne), Inès Zounia (1,77 m, 18 ans) a choisi de poursuivre son début de carrière aux États-Unis, au sein de la fac de GCU. L’Université de Grand Canyon, basée à Phoenix dans l’Arizona, n’est ni plus ni moins que le dernier vainqueur de la Western Athletic Conference (WAC), qu’elle a même terminée invaincue en saison régulière (16-0).

From France 🇫🇷 to Phoenix 🌵

Welcome to the squad, Ines 🤘 pic.twitter.com/Bu4FLtdr1x

— GCU Women's Basketball (@GCU_WBB) June 2, 2025