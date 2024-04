Isaïa Cordinier et Bologne pour une place en playoffs face à Baskonia

Isaïa Cordinier et la Virtus Bologne sont au Pays basque pour y affronter Baskonia, ce vendredi 19 avril, afin d’accéder aux playoffs d’EuroLeague. Le vainqueur aura rendez-vous en quart de finale avec le Real Madrid, 1er de la saison régulière.

A FINAL BEFORE THE FINAL! 😲

Whoever wins tonight's matchup will face Real Madrid in next week's play off match up 👀

Who will it be? 🤔 pic.twitter.com/aAVJqawtvq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 19, 2024