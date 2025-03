Isaïa Cordinier mène la Virtus Bologne à la victoire dans le choc contre Trente

Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans) s’est illustré ce lundi 10 mars lors de la rencontre qui opposait deux membres du top 4 de Série A, en clôture de la 21e journée de championnat. L’international français a terminé meilleur marqueur de la rencontre (23 points, à 7/14 aux tirs) et a donné la victoire à la Virtus Bologne contre Trente. C’est le quatrième succès d’affilée en championnat pour les hommes de Dusko Ivanovic.

Face à une formation de Trente qui comptait comme elle 15 victoires pour 5 défaites avant la rencontre, la Virtus Bologne a poussé le rythme de la rencontre (26 points lors du premier quart-temps) sous la ferveur de son public. Isaïa Cordinier a grandement profité de ce jeu up-temp pour se mettre en confiance en étant servi à plusieurs reprises en contre-attaque, mais aussi en trouvant ses coéquipiers (7 passes décisives).

Épaulé par Polonara (13 points) et Belinelli (11 points), l’Azuréen a marqué un tir à 3-points décisif en sortie d’écran porteur à un peu plus de 2 minutes de la fin. Il a ainsi permis à son équipe de rester à la hauteur du leader, Brescia, avec un bilan de 16 victoires et 5 défaites. En face, l’écart aurait pu être bien plus sévère pour Trente sans la belle adresse du Lituanien Eigirdas Zukauskas (5/8 à 3-points) et d’Anthony Lamb (15 points chacun, 9 rebonds et 4 passes pour ce dernier). Tous les deux ont permis de réduire l’écart en fin de rencontre grâce à leurs tirs primés réussi.

Place au Real Madrid

Le prochain adversaire sur la route de Bologne est le Real Madrid en EuroLeague, une compétition dans laquelle la Virtus Bologne (7 victoires pour 21 défaites) n’a plus rien à jouer, au contraire du Real qui cherche à remonter (12e avec 14 victoires pour 14 défaites) pour accrocher les playoffs. L’EuroLeague réussit mieux que le championnat italien à Isaïa Cordinier cette saison, lui qui affiche une moyenne de 13,1 points en près de 28 minutes par match (contre 9,9 en plus de 23 minutes en Serie A).