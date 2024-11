Isiaha Mike, facteur X inattendu du derby de Belgrade : son acte de naissance en EuroLeague ?

Jusque-là, son pedigree en EuroLeague était un peu faible : deux apparitions, 7 minutes face à Monaco, 12 chez le Fenerbahçe, aucune entrée en jeu depuis le 1er novembre, et 0 point au total. Mais jeudi, Isiaha Mike (2,01 m, 27 ans) s’est retrouvé au cœur du derby de Belgrade (89-77), facteur X inattendu de l’un des matchs les plus bouillants d’Europe.

Alors que le Partizan disposait du plus mauvais bilan de l’EuroLeague avant cette rencontre, Zeljko Obradovic a décidé de renverser la table, en lui octroyant sa première titularisation de la saison face à l’Étoile Rouge. Le légendaire technicien serbe a été récompensé par une belle prestation de l’ancien intérieur de la JL Bourg, auteur de 13 points à 5/8 et 4 rebonds en 28 minutes. L’acte de naissance du Canadien sous le mythique maillot noir et blanc, après avoir raté son intégration, miné par une blessure contractée dès le premier entraînement.

« Je suis très fier de l’équipe et heureux d’avoir gagné pour ma première titularisation », soufflait Isiaha Mike après le buzzer final. « Honnêtement, je suis juste heureux d’avoir eu un impact sur l’équipe. La présaison a été difficile vu que je ne pouvais pas jouer. J’ai essayé de rester patient et d’être prêt pour quand le coach ferait appel à moi. On m’a donné ma chance dans ce derby et je suis ravi d’avoir su la saisir. Ma foi et mon travail m’ont aidé à tenir quand je ne jouais pas. C’était vraiment difficile de ne pas jouer, surtout que l’on perdait. Mais mon équipe m’a aidé à rester concentré et j’ai essayé de faire preuve de patience. »

Un retour au premier plan préparé depuis le week-end dernier par Zeljko Obradovic, qui lui avait accordé 30 minutes de jeu à Bar (12 points et 7 rebonds) en Ligue Adriatique, tout en lui réservant l’une de ses célèbres colères lors d’un temps-mort. « Veux-tu jouer sérieusement au basket ?! », lui avait-il ainsi crié après une balle perdue. Quatre jours après, le nonuple vainqueur de l’EuroLeague n’avait que des choses positives à dire sur l’ex-burgien. « J’ai beaucoup discuté avec lui ces derniers temps, pour lui expliquer que les choses ne viendraient pas du jour au lendemain », indique Obradovic. « J’ai essayé de le relancer en Ligue Adriatique. Il a fallu qu’il comprenne que c’est un process et que ça allait prendre du temps mais il est venu pour être dans notre cinq de départ. Et ce jeudi, il a bien joué. » Une dernière phrase qui, dans la bouche de Zeljko Obradovic, veut dire beaucoup.