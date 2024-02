Joel Ayayi et Nanterre en finale : « On est la petite équipe du 92 ! »

Joel, après le 17-0 de vendredi contre l’ASVEL, voici un 16-0 en fin de match face à la JL Bourg qui vous permet de vous qualifier pour la finale de la Leaders Cup…

C’était un match d’attaque. Les deux équipes ont eu du mal à stopper l’équipe adverse. Mais même quand ils sont passés à +12, nous sommes restés soudés. Au final, on fait un gros quatrième quart-temps, avec un gros run qui nous permet de revenir dans le coup. Après un quart de finale très dur contre l’ASVEL, ça montre les ressources mentales de notre groupe. Se retrouver à -12 face à une aussi bonne équipe, ce n’est pas facile. Mais nous sommes restés solidaires, sans baisser les bras. On a continué à cravacher et je suis très content de ce match.

La dernière danse de Pascal Donnadieu, qui n’a encore jamais remporté la Leaders Cup, est-elle un élément important de votre parcours ?

Pour nous, on sait que chaque match compte pour lui. Il y a l’horloge qui tourne et on a une opportunité immense devant nous. Il y a peu de compétitions qui permettent de gagner un trophée aussi rapidement. On a joué notre carte à fond, on a gagné deux gros matchs mais il en faut trois, ce n’est pas fini.

On a l’impression d’avoir affaire à une équipe qui joue et vit bien ensemble ?

Bien sûr. Il y a beaucoup d’énergie positive dans ce groupe, beaucoup de joueurs qui sont là pour faire les sacrifices. On se le rend lors des entraînements et aux matchs. On prend du plaisir, on gagne des matchs, on a un groupe très solidaire, on l’a encore montré contre Bourg !

« On n’a encore rien accompli ! »

Que peut-on dire du tournoi d’Ibrahima Fall Faye, qui joue à un niveau exceptionnel depuis le début du week-end ?

Il est énorme ! Il nous porte. Quand on a besoin de paniers, il sera là. Il joue contre de gros intérieurs : c’était Bodian (Massa) en demi-finale et il a éteint (Youssoupha) Fall en quart. Il fait un gros tournoi mais surtout une grosse saison. Il est comme ça depuis le début de l’année. C’est franchement un plaisir de s’en remettre à lui.

Y-a-t-il quelque chose d’irrationnel autour de cette Leaders Cup pour Nanterre ?

On est la petite équipe du 92 et on essaye de jouer avec nos moyens. Pour l’instant, je pense qu’on joue au-dessus de nos moyens ! On est vraiment heureux de pouvoir continuer à construire match après match.

Vous êtes à 40 minutes d’un trophée maintenant…

La mentalité, c’est qu’il reste un match. On n’a encore rien accompli, surtout qu’on sera déçus si l’on perd la finale. On n’a vraiment rien fait encore. Quoiqu’il arrive, ce sera un gros match. Tout le monde aura à cœur de bien faire pour gagner un trophée. On sera prêts !

Propos recueillis à Saint-Chamond,