« J’ai pu me faire découvrir aux yeux du monde » – Adama Bal sur sa première année à Santa Clara

Adama Bal (2,01 m, 20 ans) a franchi un cap avec Santa Clara pour sa 3e saison universitaire. Après deux exercices avec l’université d’Arizona, l’arrière sarthois a décidé de rejoindre la faculté californienne cette saison, où figure dans le staff technique le Français Alan Guillou. Avec les Broncos, il a franchi un cap en étant l’un des leaders de l’équipe (14,1 points à 43% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 3,1 passes décisives de moyenne en 27 matchs). Cela lui avait valu d’être élu dans le cinq idéal de la West Coast Conference, sa conférence NCAA.

« Je pense que c’est le début de quelque chose, expliquait Adama Bal à France Bleu Maine. C’était ma première vraie année en jouant dans un championnat compétitif avec un rôle de leader de l’équipe. C’est une année où j’ai pu me faire découvrir aux yeux du monde du basket et je me suis aussi découvert moi-même. »