Jaka Lakovic : « Nous sommes heureux d’avoir Pierre Pelos à Gran Canaria »

Arrivé sur le parquet d’Ékinox à 70 minutes de l’entre-deux, Pierre Pelos n’a quasiment pas pu participer au premier échauffement de Gran Canaria. Trop de monde à voir, trop de personnes à saluer : les salariés du club, des visages connues en tribunes et surtout ses anciens coéquipiers, son grand ami Maxime Courby, qui lui est tombé dans les bras, ou Hugo Benitez.

Très applaudi par Ékinox lors de la présentation des équipes, le champion de France Pro B 2017 et meilleur sixième homme de Betclic ÉLITE 2020 n’a pourtant pas réussi son retour à la « maison ». MVP du match aller (21 d’évaluation), l’ancien intérieur de Tarbes-Lourdes s’est cette fois contenté de 3 points à 1/4, 3 rebonds, 1 interception et 2 contres pour 5 d’évaluation en 14 minutes. En conférence de presse, son entraîneur Jaka Lakovic s’est contenté de propos très policés sur son intérieur français, peu loquace après la défaite du champion en titre dans l’Ain (86-94, a.p.).

« Pierre a été un bon ajout pour nous l’été dernier », souligne l’ancien meneur du FC Barcelone. « Il joue bien, travaille dur, et c’est un bon coéquipier. Nous aimons l’avoir dans notre équipe. Ce mardi à Bourg, il n’est évident qu’il n’a pas eu la performance qu’il aurait aimé connaitre pour son retour. On connait ses qualités, il nous amène beaucoup de choses comme une menace au poste bas ou son shoot extérieur. Comme je l’ai dit, il bosse bien et nous sommes heureux qu’il soit avec nous. »