Engagés en B-League cet été, Yannis Morin et Damien Inglis ont débuté dans le championnat japonais la semaine dernière, et effectué leur premier « back-to-back ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux anciens joueurs du championnat espagnol (Murcie pour Morin, Valence et Gran Canaria pour Inglis), ont pris leurs marques dans leur nouvelle équipe.

Un premier week-end de back-to-back réussi

Ainsi, Damien Inglis (2,05 m, 29 ans) a permis aux Yokohama B-Corsairs de démarrer la saison invaincus (2v-0d) en disposant coup sur coup de Sendai. Responsabilisé par son ancien entraîneur à Strasbourg Lassi Tuovi, l’ex-Buck de Milwaukee a d’abord signé 10 points, 6 rebonds et 4 passes décisives samedi 5 octobre avant de continuer sur la même lancée le lendemain. Au four et au moulin sur le parquet des 89ers, le Guyanais a terminé meilleur passeur du match (6) tout en marquant 13 points et en prenant 6 rebonds. Deux sorties solides et prometteuses alors que Yokohama, dans les bas fonds de la B-League l’an dernier (19èe sur 24), affrontent le Toyota Alvark, 2e bilan de saison régulière l’an passé (48v-12d), en double confrontation ce week-end.

El debut de Damien Inglis y Maik Kotsar en la B.LEAGUE japonesa, entrenados por Lassi Tuovi. 🇫🇷 Inglis: 10 PTS (5/12 TC) | 6 REB | 4 AST | 21:29 MIN

🇪🇪 Kotsar: 6 PTS (2/4 TC) | 11 REB | 5 AST | 28:45 MIN pic.twitter.com/CBF2RPG0Gh — Sergio Llebrés (@llebres11) October 5, 2024

Si Yannis Morin (2,08 m, 31 ans) a connu un bilan collectif plus contrasté (1v-1d), l’ex-international U18 tricolore a lui-aussi montré de belles choses pour ses deux premières sorties sous le maillot d’Akita. Auteur de 8 points, 11 rebonds et 4 passes décisives samedi au « match aller », l’intérieur est monté en régime dimanche. Ainsi, l’ancien Roannais s’est fendu de 14 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour permettre aux siens de venir à bout de Kawasaki après la défaite de la veille. Akita affrontera les Sun Rockers de Shibuya (1v-1d) samedi puis dimanche pour leur deuxième back-to-back de la saison.