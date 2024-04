Kyshawn George : « Je vais inscrire mon nom à la Draft »

Kyshawn George (2,03 m) est revenu dans un entretien accordé à BeIN Sports sur sa saison NCAA et son désir d’évoluer en NBA. Le Suisse est annoncé à la 32e place de la Mock Draft par Draftexpress ou encore 27e par Bleacher Report. « Je ne fais pas trop attention aux mocks draft, explique-t-il. Je me concentre sur ce que je dois faire. Je vais inscrire mon nom à la Draft. J’ai fait les efforts et le travail nécessaires pour y arriver, mais je ne réalise pas encore. »

L’ancien joueur de l’Élan Chalon, qui continue de grandir, envisage de rester meneur. Chez les Miami Hurricanes, il a réalisé une saison NCAA freshman prometteuse qui confirme son potentiel (7,8 points à 43 % de réussite aux tirs, 3,1 rebonds, 2,2 passes décisives, 0,9 interception et 1,6 ballon perdu en 23 minutes). Joueur doté de belles qualités, il est précis à longue distance (41 % à 3-points) et brille par sa polyvalence sur le terrain, notamment en défense, lui qui est capable de défendre sur les postes 1, 2, 3.

Reste à savoir s’il pourra faire monter sa cote à l’occasion des work-outs avec les franchises NBA.